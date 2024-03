Harde woorden na Ajax - Fortuna Sittard: ‘Hij mag zijn veters nog niet vastmaken’

was zondagmiddag als invaller belangrijk voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg voor de zoveelste keer dit seizoen punten liet liggen. De aanvalsleider werd door John van ’t Schip uit voorzorg in eerste instantie nog aan de kant gehouden. was de vervanger van Brobbey, maar de Engelsman slaagde er niet in om een goede indruk achter te laten.

Brobbey beleefde een moeizame seizoensstart, maar is vooral na de winterstop op stoom geraakt. De Amsterdammer was trefzeker tegen Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk, Heracles Almelo, NEC én FC Utrecht en verzorgde ook nog een aantal assists. Brobbey is al het hele seizoen niet weg te denken uit de basiself van Ajax, maar begon zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard uit voorzorg op de bank. Mike Verweij wilde na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA van Kenneth Taylor weten wat het doet met een ploeg als het hoort dat de sterspeler niet kan beginnen.

“Brian is natuurlijk heel belangrijk voor ons, dus dat is vervelend om te horen”, reageerde de middenvelder. Akpom mocht het daardoor vanaf het begin laten zien. De Engelsman kreeg snel na de 1-0 van Taylor een uitstekende mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar kreeg de bal niet langs de doelman van Fortuna Sittard. Akpom kwam nadien weinig tot niet in het spel voor. “Je zegt net heel belangrijk (over Brobbey, red.) en ook hele mooie woorden over Akpom, maar die mag de veters van Brobbey toch nog niet vastmaken?”, vroeg Verweij aan Taylor, die daar niet in meeging. “We zijn gewoon één team en ik zal mijn teamgenoten altijd beschermen. Ik vind Chuba gewoon een goede spits”, zo klonk het.

Taylor was het wel met Verweij eens over het belang van Brobbey voor dit Ajax. ‘Onmisbaar’, klonk het zelfs in de perszaal van de Johan Cruijff ArenA. Of Van ’t Schip niet beter met Brobbey had kunnen starten en hem dan na een uur naar de kant had moeten halen? “Dat heeft te maken met het overleg dat je dan met de medici én de speler hebt. We hebben denk ik genoeg wedstrijden gezien waarin Brobbey startte en na dertig minuten er af moest. In Noorwegen was dat. Vandaag (zondag, red.) was in overleg besloten om in elk geval niet te beginnen en hem alleen als het echt nodig was in te brengen in de laatste fase”, aldus Van ’t Schip. “Hij heeft wat last van zijn hamstring en dan moet je daar rekening mee houden. We zijn Bergwijn al acht weken kwijt, ik weet niet hoe lang nog. We zijn Berghuis kwijt met een vervelende blessure. Je wil Brobbey niet ook nog eens kwijtraken.”