Bart Verbruggen verklapt wat scheidsrechter Espen Eskas tegen hem zei na 2-1 van Duitsland

was verrast dat de 2-1 van Duitsland tegen Nederland werd toegekend. De keeper tikte de bal net achter de doellijn weg, waardoor Oranje de wedstrijd verloor. Op het veld had Verbruggen het gevoel dat hij de bal op tijd tegenhield.

“Ik dacht echt dat ik ‘m had”, zegt Verbruggen bij de NOS over de inzet van Niclas Füllkrug. “Maar toen floot de scheidsrechter voor een goal. Tegenwoordig is er allerlei technologie in de stadions, dus ik dacht: het zal wel. Maar toen zag ik dat hij nog aan het luisteren was. Ik ging naar hem toe en zei: kijk maar op het scherm, volgens mij had ik ‘m echt.”

Artikel gaat verder onder video

Desondanks kende de Noorse scheidsrechter Espen Eskas het doelpunt toe, tot woede van de spelers van Oranje. “Na de wedstrijd ging ik nog eens naar hem toe en zei hij tegen me: er zit een chip in de bal, het is de technologie. Dus dan zal hij er wel in zitten. Het scheelde in ieder geval echt niet veel” aldus de Brighton & Hove Albion-keeper.

“Het was een beetje een gekke carambole. Ik moest een beetje naar achteren omdat de bal vrij ver was. Ik was een halve centimeter te ver naar achter. Vrij ongelukkig”, vervolgt Verbruggen, die uiteindelijk wel vijf reddingen verrichtte. “Ik ben blij dat ik een paar keer de ploeg overeind kon houden. Ik had niet het gevoel dat we hoefden te verliezen vandaag, zuur.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay junior vol wanhoop: 'Jongen, wáárom? Wat denk je wel niet? Kap hiermee!'

Hans Kraay junior begrijpt niets van een actie van Mark Flekken in de wedstrijd tussen Nederland en Schotland (4-0).