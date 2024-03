Tuchel baart opnieuw opzien bij Bayern: topaankoop van 50 miljoen euro begint in cruciaal duel op de bank

Bayern München is er alles aan gelegen om zich dinsdagavond ten koste van Lazio te verzekeren van een plek bij de laatste acht van de Champions League. De formatie van trainer Thomas Tuchel moet een 0-1 achterstand zien goed te maken en dat gaat het in eerste instantie proberen te bewerkstelligen zónder Min-jae Kim. Bayern München telde afgelopen zomer nog vijftig miljoen euro neer voor de komst van de Zuid-Koreaanse verdediger, maar hij begint in de cruciale wedstrijd in de achtste finales van het miljardenbal opvallend genoeg op de bank.

De Duitse grootmacht betaalde in de zomer van 2022 nog enkele tientallen miljoenen euro’s voor de komst van Matthijs de Ligt. De Nederlander werd gezien als nieuwe leider van de Beierse defensie en had in zijn eerste seizoen wel degelijk een belangrijk aandeel in het behaalde kampioenschap, maar is deze jaargang allesbehalve onomstreden in de ploeg van Tuchel. Zo begon De Ligt tijdens het heenduel met Lazio nog op de bank. Door de rode kaart van Dayot Upamecano in die wedstrijd kwam er voor de return een plekje vrij in de defensie. De Ligt verschijnt om 21.00 uur aan de aftrap, maar vormt ditmaal niet een duo met Kim.

Artikel gaat verder onder video

De Zuid-Koreaanse verdediger is normaal gesproken verzekerd van een basisplaats bij Bayern München. In de competitie verscheen hij in achttien van de negentien gespeelde wedstrijden aan de aftrap en in de groepsfase van de Champions League ontbrak hij enkel in de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen wegens een heupkneuzing. Kim had afgelopen vrijdag in de competitiewedstrijd tegen SC Freiburg (2-2) ook nog ‘gewoon’ een basisplaats, maar is verrassend genoeg door Tuchel gepasseerd voor de tweede ontmoeting met Lazio. De Duitse oefenmeester, bezig aan zijn laatste maanden in Beieren, geeft in de Allianz ArenA de voorkeur aan Eric Dier.

Bayern München moet een 0-1 achterstand wegpoetsen en daarmee de volgende teleurstelling zien te voorkomen. De regerend kampioen van Duitsland werd al voortijdig uit de DFB Pokal geknikkerd en heeft in de Bundesliga inmiddels tien punten minder dan koploper Bayer Leverkusen. Bayern wist van de laatste vier competitieduels slechts eentje winnend af te sluiten. Het verloor van Bayer Leverkusen en Bochum en speelde vier dagen geleden nog gelijk tegen SC Freiburg.