Bizarre beelden: 'Feyenoord-hooligans vallen café met Vitesse-supporters aan'

Een café met Vitesse-supporters is zaterdagavond aangevallen. Op sociale media gaan beelden rond van de schermutselingen en wordt gesteld dat Feyenoord-hooligans de aanval zochten. De politie kan dat niet bevestigen en heeft nog niemand aangehouden.

Café Suikerland, een buurtcafeetje in winkelcentrum Drieslag in Malburgen, staat volgens De Gelderlander niet bekend als supporterscafé. Wel zijn fans van Vitesse voor en na wedstrijden te vinden in de kroeg. Volgens eigenares Gerrie Lamers waren er op het moment van de aanval hooguit tien Vitesse-fans binnen. "Ze hadden geen Vitesse-kleding aan. We hebben geen geelzwarte shirts of Vitesse-vlaggen voor de ramen hangen gehangen. Dus waarom die groep nu juist bij ons naar binnen ging? Ik begrijp het nog steeds niet."

Het lijdt volgens Lamers geen twijfel dat het een gerichte aanval was. Ze vond tijdens het opruimen stokken en ijzeren staven die waren meegenomen door de daders. De schade valt alleszins mee: vijf caféstoelen en een asbak zijn gebroken. De groep ging er na enkele minuten al vandoor, maar bij hun auto's stond een vervelende verrassing te wachten. "Enkele Vitesse-jongens die gewaarschuwd waren, hebben ruiten ingeslagen van de auto’s van de groep."

Feyenoord en Vitesse speelden op 21 januari tegen elkaar in Arnhem. Toen werd de wedstrijd ontsierd door hooligans van Vitesse die het veld op kwamen om een confrontatie met Feyenoord-supporters op de tribune aan te gaan. Het is niet duidelijk of de caféaanval een verband heeft met die gebeurtenissen.