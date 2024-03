Bosz blij voor jonge PSV'er: 'Hij is opgelucht, hij liep rond met een last'

PSV-trainer Peter Bosz is 'heel blij' voor , die zaterdag na maanden van speculaties eindelijk zijn handtekening zette onder een nieuw contract in Eindhoven. Bosz zegt donderdag dat hij de effecten van die ontwikkeling direct merkt aan de achttienjarige aanvallende middenvelder.

De verbintenis van Babadi, die in 2018 de jeugdopleiding van NEC verruilde voor die van PSV, zou komende zomer aflopen. De club deed lange tijd verwoede pogingen om zijn contract open te breken, maar stuitte op een vermoeiend proces. Dat andere clubs, waaronder Ajax en Feyenoord, bloed zouden hebben geroken en het talent transfervrij zouden willen verwelkomen, hielp daarbij bepaald niet. In januari schreef clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zelfs dat het geduld van de club op begon te raken en leek een afscheid nabij.

Artikel gaat verder onder video

Het kwam dus uiteindelijk tóch goed: zaterdag zette Babadi zijn krabbel onder een verbintenis die hem tot medio 2028 in het Philips Stadion houdt. Daarmee troeven de Eindhovenaren liefst 26 geïnteresseerde clubs af, wist De Telegraaf daarna te melden. De speler zou zichzelf nog niet rijp hebben geacht voor een stap naar het buitenland, waar onder meer AC Milan en Atlético Madrid hem in het vizier zouden hebben gehad. "Omdat Ajax niet als serieuze optie werd gezien met het oog op chaos en onduidelijkheid daar was het een keuze tussen Feyenoord of bijtekenen", schreef de ochtendkrant. Het werd dus die laatste optie, tot opluchting en blijdschap van Bosz.

"Ja, daar ben ik heel blij mee", zegt de trainer donderdag op een persmoment. "Ik had natuurlijk al aangegeven dat ik hem een groot talent vond, maar merkte aan die jongen zelf dat hij met een last rondliep." Sinds Babadi bijtekende is dat beeld echter behoorlijk gekanteld: "Ik merk nu, in de korte tijd dat bekend is dat hij bijgetekend heeft, hoe opgelucht hij is. Hij lacht en beweegt zich weer vrij rond in de kleedkamer en dat is heerlijk, vooral voor die jongen zelf heel fijn." Bosz wordt vervolgens gevraagd naar zijn eigen aandeel in het verhaal, maar toont zich bescheiden: "Ik denk een kleine, hij is op een gegeven moment naar mij toegekomen om over de situatie te praten, dat heb ik toen gedaan en ik heb hem verteld hoe ik er tegenaan keek." En ja, dat merken ook de andere spelers van PSV: "Hij lacht heel veel, dus iedereen zal dat zien", aldus Bosz.