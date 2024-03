Brief van ministerie Economische Zaken legt nieuwe bom onder Vitesse

Vitesse ligt op ramkoers met het ministerie van Economische Zaken, zo schrijft De Telegraaf. Het ministerie dringt er bij de clubleiding op aan om de Russische banden te breken, maar daar is geen actie op ondernomen door Vitesse.

Twee jaar na de inval van Rusland in Oekraïne staat Vitesse nog altijd onder het bewind van de Russische zakenman Valeriy Oyf. De overname door de Common Group van de Amerikaanse zakenman Coley Parry is afgewezen door de KNVB. Vitesse is daar overigens tegen in beroep gegaan; de uitspraak van de commissie van beroep wordt binnen enkele weken verwacht. Enkele maanden geleden drong Economische Zaken al aan op het verbreken van de Russische banden en recent is een nieuwe brief op de deurmat geploft, 'waarin de zaak op scherp is gezet'.

"Waar eerder altijd naar voren is gebracht, dat Vitesse in tegenstelling tot Chelsea geen probleem zou hebben met de sanctiepolitiek, omdat Oyf niet op de sanctielijsten voorkwam, lijkt dit nu toch een probleem te worden", schrijft De Telegraaf. Dat zou onder meer komen doordat Oyf eind vorig jaar tegenover NRC en Trouw toegaf dat hij geld geleend heeft van Abramovich, die al sinds zijn studietijd een goede vriend van hem is. Volgens de sanctiewetgeving moeten personen die zakelijk gelieerd zijn aan een gesanctioneerde persoon ook onder de loep worden genomen.

Overtreding van de sanctieregelgeving is een economisch delict en daarmee een ‘ernstige kwestie’. De Telegraaf spreekt dan ook van een ‘nieuwe bom onder Vitesse’, dat toch al in zwaar weer verkeert en niet zeker weet of het komend seizoen een proflicentie krijgt. Daar kunnen dus nog grotere problemen bovenop komen. “Als Vitesse getroffen wordt door de sanctiewetgeving dan treft de Arnhemse club naar verwachting eenzelfde lot als eerder Chelsea. De bezittingen en tegoeden van eigenaar Abramovich werden bevroren en daar viel ook de Londense club onder, waardoor Chelsea bijvoorbeeld per direct geen transfers meer mocht doen en de normale bedrijfsvoering werd stopgezet. Zo moest onder andere de fanshop worden gesloten.”