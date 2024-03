Danny Blind spreekt in aanloop naar Liverpool Legends - Ajax Legends ‘heel indringend’ met De Zeeuw

De Ajax Legends reisden afgelopen weekeinde met een zeer aanvallende selectie af naar Anfield voor de ontmoeting met de Liverpool Legends. Demy de Zeeuw was een opvallende naam in de Amsterdamse spelersgroep. De oud-speler van onder meer AZ en Ajax was altijd een middenvelder, maar kreeg van Danny Blind de vraag of hij zich in de ‘legendarische’ wedstrijd wilde opofferen en of hij het zag zitten om op een voor hem ongebruikelijke positie te spelen.

Velen zullen De Zeeuw vooral herinneren om zijn deelname aan het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Bert van Marwijk had de middenvelder opgenomen in zijn selectie voor het eindtoernooi en gunde hem in de eerste groepswedstrijd tegen Denemarken meteen een paar minuten speeltijd. Voor De Zeeuw leek in het vervolg van het toernooi niets meer dan een reserverol te zijn weggelegd, maar in de halve finale tegen Uruguay verscheen hij aan de aftrap. Nigel de Jong was geschorst en Van Marwijk gunde De Zeeuw zijn eerste basisplaats tijdens het WK.

Oranje won met 2-3, plaatste zich voor de finale en beleefde zodoende een onvergetelijke avond, maar De Zeeuw hield er een dubbel gevoel aan over. De middenvelder kreeg in de eerste helft een voet van Martin Cáceres in zijn gezicht en was dusdanig aangeslagen dat hij in de rust achterbleef in de kleedkamer. De Zeeuw was op tijd hersteld voor de finale, maar kreeg in de 120 minuten tegen Spanje geen speeltijd. Hij keerde na het toernooi in Zuid-Afrika terug bij Ajax, waarmee hij zich een klein jaar later zou kronen tot landskampioen. De Zeeuw kwam uiteindelijk 95 keer in actie voor de Amsterdammers, goed voor zestien doelpunten en 29 assists.

Voldoende voor een plek in de selectie van de Ajax Legends voor de ontmoeting met Liverpool. Prachtig voor De Zeeuw, al moest hij wel op een andere positie spelen dan hij gewend was. “Er staat hier wel wat ervaring. Maar goed, we komen niet meer vooruit, dus wij moeten aan de knoppen zitten en de regie bepalen”, vertelt trainer Blind in de Special van Ajax over de wedstrijd op Anfield. “Maar we hebben heel weinig verdedigers. Dat is wel Ajax eigen denk ik, dat we een aanvallend team zijn. We barsten van de middenvelders. Met De Zeeuw hebben we net een heel indringend gesprek gevoerd. Hij moet een linie terug, want daar komen we gewoon mensen tekort.”

Geen probleem voor De Zeeuw. “Hij (Blind, red.) zei dat hij geen verdedigers heeft, dus of ik mezelf wilde opofferen als laatste man. Of ik dat wil? Ja, tuurlijk. Ik heb daar onder Van Gaal vaak gestaan toen ik bij AZ kwam. Het is wel het Ajax-systeem, toch? Met een doorschuivende verdediger”, aldus de voormalig voetballer van ook Spartak Moskou, Anderlecht en NAC Breda. De Zeeuw kon zijn borst natmaken, want Fernando Torres stond in de spits bij Liverpool. De Spanjaard heeft na zijn actieve loopbaan nogal wat vlieguren gemaakt in de sportschool. “Hij is nu wel echt een beest geworden. Ik moet geen duels met hem aangaan”, lachte De Zeeuw.

