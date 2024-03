Memphis heeft duidelijk doel voor ogen met Oranje: ‘Ik heb mijn facts op een rijtje’

is optimistisch over de komende periode, zeker ook met het Nederlands elftal. De aanvaller geeft aan meer vertrouwen in eigen lichaam te hebben en wil bovendien hoger op de topscorers- en assistlijst van Oranje komen.

Bij zijn huidige club Atlético Madrid komt Memphis steeds vaker in actie. Nadat een spierblessure hem eerder in het seizoen aan de kant hield, maakte hij in elk van de de laatste negen LaLiga-wedstrijden minuten. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij een assist. Zonder zijn goal in het Champions League-duel met Inter Milaan was Atlético misschien wel niet doorgegaan. “Ik voel me heel goed”, vertelt Memphis in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hier heb ik voor moeten vechten.”

Artikel gaat verder onder video

Kritiek was er echter ook. Zo dacht Rafael van der Vaart dat Memphis te vaak in de sportschool had gezeten. Dat idee kan de 30-jarige aanvaller echter uitleggen. “Als ik geblesseerd ben, kan ik in het begin weinig aan cardio doen. Daardoor maak ik sneller spiermassa aan. Je denkt toch niet dat ik nu bodybuilder wil worden? Als ik weer vaker ga spelen, wordt alles weer normaal.”

Memphis houdt zich met van alles bezig, waaronder zijn statistieken in het Nederlands elftal. Op een vraag over topscorer worden bij Oranje reageert hij gevat. “En qua assists sta ik volgens mij net achter Arjen Robben. Dat zijn mooie doelen.” Lachend voegt Memphis eraan toe: “Ja, ik heb mijn facts op een rijtje.” Memphis staat op 29 assists, Robben op 34. Om nationaal topscorer te worden heeft de aanvaller nog zeven doelpunten nodig. Robin van Persie staat op die lijst nog boven hem.