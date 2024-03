Derksen: 'Ik hoop dat Geertruida Slot tot de orde roept: zo gaan we niet met elkaar om'

Johan Derksen vindt dat spelers van Feyenoord hun trainer Arne Slot tot de orde moeten roepen. Zondag werd spits Ayase Ueda vijf keer van de bank geroepen om zich warm te lopen, maar hij viel uiteindelijk niet in tegen PSV.

Eerder op de maandag sprak René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp al zijn verbazing uit over het warmlopen van Ueda. Hij zag hem in de eerste helft tweemaal tien minuten warmlopen, waarna Ueda in de tweede helft nog driemaal van de bank kwam. Dat gebeurde volgens Van der Gijp in de 55ste, 75ste en 87ste minuut. Maandagavond brengt Van der Gijp het onderwerp ook ter sprake bij Vandaag Inside, waarna Derksen een beroep doet op andere spelers.

Artikel gaat verder onder video

“Dan hoop ik altijd op mensen met karakter. Ook een aanvoerder die zoiets ziet (Lutsharel Geertruida, red.), of iemand uit de spelersraad, kan zeggen: ‘Zo gaan we niet met elkaar om’”, aldus Derksen. Volgens Van der Gijp zit het gedrag van Slot ‘tegen vernedering aan’. “Als je hem drie minuten voor tijd laat warmlopen… Die jongen gaat niet meer invallen. Dat is zo vernederend. De andere keren liep hij nog samen met anderen, maar de vijfde keer liep hij in z’n eentje. Dat moet je hem niet laten doen.”

Lees ook: René van der Gijp: 'Slot gaat gênant om met Ueda'

Derksen wijst erop dat Slot zelf ook heeft gevoetbald. “Die moet weten dat je iemand niet een paar minuten voor tijd moet laten warmlopen als hij nog maximaal een minuut kan meedoen.” Ueda is de duurste aankoop ooit van Feyenoord en lijkt vooral gehaald als opvolger van Santiago Giménez. Dit seizoen is hij tweede keus: de Japanner kwam tot zestien competitieduels, waarvan vijftien als invaller. Scoren deed hij pas eenmaal.