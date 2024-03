Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip voert noodgedwongen wijziging door achterin

Ajax hoopt zich donderdagavond ten koste van Aston Villa te kwalificeren voor de kwartfinales van de UEFA Conference League. De Amsterdammers moeten het ook in Birmingham doen zonder . De aanvaller heeft nog teveel last van een knieblessure en is daardoor niet inzetbaar. is eveneens niet van de partij. De vleugelverdediger is geschorst en wordt naar verwachting vervangen door .

De Kroaat moest het heenduel met Aston Villa van vorige week nog aan zich voorbij laten gaan. De driemansdefensie van de Amsterdammers werd in die wedstrijd gevormd door Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. De verwachting is dat, door de absentie van Gooijer, Rensch de rechtsbackpositie gaat bekleden en Sutalo zijn plek in het centrum inneemt. De achterhoede zal dan gecompleteerd worden door Borna Sosa.

Van ’t Schip zal verder zoveel mogelijk willen vasthouden aan het elftal waarmee hij in de afgelopen wedstrijden aantrad. Dat betekent dat het controlerende blok op het middenveld mogelijk opnieuw gevormd zal worden door Jordan Henderson en Sivert Mannsverk. Het middenveld van Ajax kreeg na de ontmoeting met Fortuna Sittard van afgelopen zondag de kritiek dat het te statisch en dus niet dynamisch genoeg was, maar verwacht mag worden dat Aston Villa donderdag vooral de bal zal hebben en de bezoekers de linies weer kort op elkaar zullen houden. Henderson en Mannsverk deden dat goed in de wedstrijden tegen FC Utrecht en Aston Villa en zullen Van ’t Schip normaal gesproken niet van gedachten hebben doen veranderen.

Voorin zullen naar verwachting eveneens geen veranderingen plaatsvinden in vergelijking met de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Brian Brobbey begon zondag tegen Fortuna Sittard nog uit voorzorg op de bank, maar deed als invaller alsnog een half uur mee en stapte woensdag ‘gewoon’ op het vliegtuig richting Birmingham. De Amsterdammer wordt ook tegen Aston Villa normaal gesproken in de rug gesteund door Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Van ’t Schip zou eventueel kunnen kiezen voor Carlos Forbs in plaats van Hlynsson voor meer snelheid en diepgang, maar de zomeraankoop heeft tijdens zijn recente invalbeurten niet bewezen klaar te zijn voor een basisplaats in zo’n belangrijke wedstrijd.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.