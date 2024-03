Het huwelijk tussen en Yasmine Driouech lijkt gestrand. In een bericht aan juicekanaal Reality FBI bevestigt Driouech dat het koppel uit elkaar is. Of ze ook formeel zijn gescheiden, is niet bekend.

Zondag werd al duidelijk dat Ihattaren en Driouech alle gezamenlijke foto's van hun socialmediakanalen hebben gehaald. Ook verwijderden ze elkaars namen uit de Instagram-bio's en hebben ze elkaars familieleden ontvolgd. Een dag later dook een foto op waarop Ihattaren een lachgasballon leek te gebruiken én sijpelde vanuit Tsjechië het nieuws door dat zijn club Slavia Praag aanstuurt op een voortijdige contractbeëindiging.

"Wij kregen vanavond wéér beelden te zien van Ihattaren die op FaceTime zat met een lachgasballon. Na het tonen van de beelden aan Yasmine, met wie hij is getrouwd, is besloten dit niet verder openbaar te delen”, schrijft Reality FBI donderdagavond. “Wel konden wij van de gelegenheid gebruikmaken om te vragen of zij nog bij elkaar zijn.”

Te lezen is dat Driouech bevestigt niet meer samen te zijn met de middenvelder. Ze wil de reden voor de breuk voor zichzelf houden. “Wel kregen we de indruk dat ze nog steeds enorm gek is op Ihattaren, vooral door de zorgen die ze uitte richting hem. Hopelijk komt dat aan bij Ihattaren en kunnen ze in de toekomst weer bij elkaar komen.”

Ihattaren en Driouech maakten in mei vorig jaar bekend dat ze elkaar het jawoord hebben gegeven. Ondertussen loopt een zaak tegen Ihattaren voor de vermeende mishandeling van Driouech in februari 2023, toen ze nog niet getrouwd waren.

