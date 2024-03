Duitse media schrikken van PSV en Peter Bosz: 'Slechte tactiek, schrikbarend passief en overdonderd!'

De Duitse media concluderen dat Borussia Dortmund, ondanks een wervelende start, met moeite de kwartfinale van de Champions League heeft bereikt. De pers zag de thuisploeg - die helemaal geen fantastisch seizoen draait in de Bundesliga - uit de startblokken schieten en PSV ploeteren in de openingsfase. In de kranten worden er harde noten gekraakt met de Eindhovenaren.

"Vanaf de aftrap hadden de gasten uit Eindhoven hun handen vol aan BVB, dat als de brandweer ging", begint Kicker donderdagochtend. "PSV leek overdonderd. In de tweede helft werd het hoe dan ook billenknijpen. De gelijkmaker bleef de nummer vier van de Bundesliga echter bespaard", zag de krant, die concludeert dat Borussia Dortmund zich met moeite heeft geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung vindt dat PSV de gelijkmaker - en dus een verlenging in het Signal Iduna Park - had verdiend: "De openingsfase van BVB was briljant, terwijl PSV - al zeventien jaar niet meer gezien in de kwartfinales van de Champions League - op een vreemde manier geremd leek. PSV was in de betere tweede helft wel duidelijk de betere ploeg. Ze hadden de gelijkmaker verdiend", is de conclusie van de krant.



De Westdeutsche Allgemeine Zeitung heeft weinig positieve woorden over voor PSV. De krant vond dat de Brabanders op een heel bijzondere manier aan de aftrap verschenen in Dortmund: "BVB zocht de aanval, had de zenuwen onder controle en leed amper balverlies. Wel mét hulp van de Nederlanders, die een slechte tactiek hadden gekozen en schrikbarend passief waren", stelt de Duitse krant over het PSV van Peter Bosz.