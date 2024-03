Schrikbarende statistieken voor Erik ten Hag in verloren Manchester Derby

Manchester United is zondagavond onderuit gegaan op bezoek bij aartsrivaal Manchester City. De ploeg van Erik ten Hag begon nog uitstekend aan het duel in het Etihad Stadium, maar moest door twee doelpunten van en een goal van Erling Haaland uiteindelijk toch het onderspit delven: 3-1. Een verdiende nederlaag, want de statistieken spraken boekdelen: 26 doelpogingen voor Manchester City tegenover twee schoten van Manchester United.

Beide ploegen bereikten afgelopen week de kwartfinale van de FA Cup. City blies daarbij Luton met een galavoorstelling én 2-6 overwinning van het veld. Ondertussen ontsnapte United op het nippertje aan een verlenging dankzij een late 0-1 zege tegen Nottingham Forest. Waar de thuisploeg vandaag enkel Grealish miste, kon Ten Hag alleen achterin al geen beroep doen op Wan-Bissaka, Martínez, Maguire, Shaw en Malacia. Verder ontbraken ook nog Martial, Mount en Højlund.

Ten Hag had in zijn honderdste wedstrijd als manager voor Manchester United weinig te kiezen, maar zijn besluit voor Rashford als aanvalsleider bleek briljant. Na vijf wedstrijden doelpuntendroogte poeierde de spits van ruim twintig meter via de onderkant van de lat raak. Deze wondermooie treffer leverde een verrassende 0-1 voorsprong op voor de Engelse recordkampioen. De thuisploeg domineerde en het was een mirakel te noemen dat United de rust haalde met een voorsprong. Zo kwam Onana oog in oog met Foden als winnaar uit de bus en de Kameroener ronselde even later een volley van Rodri uit de benedenhoek. Kort voor rust faalde - de normaliter onverstoorbare - Haaland hopeloos door van dichtbij de bal niet in een leeg doel te krijgen.

Tien minuten na rust was de gelijkmaker van Foden van hetzelfde kaliber als die van Rashford. De aanvaller trok naar binnen en vond met een ziedend schot de kruising. In het vervolg bleven The Citizens zeer dominant, maar ze kregen de buurman lange tijd niet op de knieën. Toch vond Foden tien minuten voor tijd een gat in de verdedigingslinie van United. Na een uitstekende combinatie met invaller Álvarez liet de Engelsman Onana volledig kansloos. Manchester United lag op de rug en Haaland deed in de extra tijd nog een duit in het zakje. Hij strafte balverlies van Amrabat af en besliste de burenruzie. Europees voetbal lijkt na deze nederlaag verder weg dan ooit voor Erik ten Hag. Met wedstrijden in de Champions League en in de competitie tegen Liverpool en Arsenal wacht City een loodzware maand maart. Deze overwinning was dan ook zeer welkom.