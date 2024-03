De ex-vriendin van , influencer Zoë Nevaeh Abigail, heeft een boekje opengedaan over hun relatie. Ze vertelt – zonder de middenvelder van Excelsior bij naam te noemen – enkele zeer opvallende anekdotes over hun relatie.

De twintigjarige Zoë doet mee aan een trend op TikTok waarbij (jonge) vrouwen vertellen over het gedrag dat ze accepteerden van hun ex-partners. Ze noemt een aantal voorbeelden. “Toen hij uit het huis liep van een ander meisje, en hij mij zag, is hij weggerend, omdat ik hem had betrapt op vreemdgaan. Hij heeft zich een kwartier verstopt voordat hij naar z’n auto durfde te lopen. Toen is hij hard weggereden.”

Een ander voorbeeld: “Twee keer een Snapchat-account maken om met andere meiden af te spreken.” Of: “Mij een psycho noemen omdat ik een meisje een bericht had gestuurd om te vragen of het klopt dat hij met haar was vreemdgegaan, en het klopte, maar ik was een psycho omdat ik haar een DM had gestuurd. Toen ik hem confronteerde met het feit dat hij was vreemdgegaan, ging hij mij dagenlang negeren omdat hij geen zin had om het erover te hebben en omdat hij zich ‘te schuldig’ voelde.”

Ook vertelt Zoë dat haar ex haar met de auto zou ophalen en naar een surprise party van zijn moeder zou brengen. Maar: “Hij heeft mij niet opgehaald en niks laten weten. Uiteindelijk bleek dat de meid met wie hij vreemdging daar ook was. Dat wist ik niet.” De influencer eindigt haar verhaal met een positieve noot: “Ik ben nu van deze jongen af. A win is a win.”

Lennard Hartjes

Zoë noemt geen namen, maar veel voetbalfans trekken de conclusie dat ze doelt op Lennard Hartjes. De twee hadden een relatie, maar volgen elkaar inmiddels niet meer op sociale media. Ook is in de reacties op TikTok een comment te lezen van Justin Hubner, een voormalig ploeggenoot van Hartjes bij Oranje Onder 19 en Onder 20. Hij reageert met facepalm-emoji's, waarop Zoë schrijft: “Hahaha, ga jij maar heel gauw gek.” Hartjes, twintig jaar, wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan Excelsior.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

