Fabrizio Romano bevestigt berichtgeving over Ajax: 'Hij staat op een shortlist'

De naam van Pepijn Lijnders wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de functie van hoofdtrainer bij Ajax. De Amsterdammers zijn zoals bekend op zoek naar een nieuwe keuzeheer voor volgend seizoen en Lijnders is naar verluidt een van de opties die op tafel liggen. Voetbal International schoof de naam van de huidige assistent-trainer bij Liverpool al naar voren als 'serieuze kandidaat' en Fabrizio Romano bevestigt woensdagavond dat hij inderdaad op een ‘shortlist’ staat.

Ajax begon het seizoen nog met Maurice Steijn op de bank, maar na een aantal dramatische maanden trok de Hagenaar de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dicht. De gevallen grootmacht stelde vervolgens John van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer en onder hem werd weliswaar de weg omhoog ingezet, maar het is duidelijk dat de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer. Voetbal International publiceerde woensdagmiddag een lijst met mogelijke kandidaten, waaronder Lijnders. Volgens Romano staat de oud-trainer van NEC zelfs op een ‘shortlist’ in Amsterdam.

De naam van Lijnders werd eind vorige maand al door Britse media in verband gebracht met een functie bij de recordkampioen van Ajax. In Engeland werd er zelfs gemeld dat Lijnders al heeft gesproken met Ajax en dat de assistent-trainer van Liverpool zich zou voorbereiden op de uitdaging in Amsterdam. Lijnders staat er als assistent goed op, onder meer bij Jordan Henderson, maar deed als hoofdtrainer vooralsnog weinig tot geen ervaring op. De assistent uit Broekhuizen stapte in januari 2018 in bij NEC, maar zijn dienstverband in Nijmegen duurde niet langer dan vijf maanden. Lijnders keerde in de zomer van dat jaar terug bij Liverpool - waar hij tussen 2015 en 2018 al assistent was - en beleefde vervolgens grote successen als rechterhand van Klopp.

Diezelfde Klopp maakte eind januari bekend na dit seizoen afscheid te nemen op Anfield en tegelijkertijd werd bekend dat ook Lijnders gaat vertrekken bij Liverpool. VI ziet voor Ajax zowel voor- als nadelen om in zee te gaan met Lijnders. “Hij beschikt over een extreem gedetailleerde voetbalvisie met intensiteit als sleutelwoord en is daarmee ook een serieuze kandidaat in Amsterdam. Aan knowhow geen gebrek, maar specifieke ervaring als hoofdtrainer heeft Lijnders nauwelijks”, zo klinkt het. “Hij heeft bij Liverpool ervaring opgedaan met persconferenties en allerlei andere taken van een hoofdtrainer. Toch blijft het voor Ajax een gok, voor zo’n cruciale positie.”

⚪️🔴🇳🇱 Pep Lijnders, one of the names in the shortlist at Ajax as potential new manager for next season.



Lijnders, under consideration at the club as @_pauljoyce called — but still waiting on decision.



For sure, he’ll leave Liverpool with Klopp and he’s not staying in any case. pic.twitter.com/1qZBEiGrq4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024

