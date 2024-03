FC Barcelona walst over Napoli heen: binnen twee minuten twee prachtige doelpunten

FC Barcelona is er alles aan gelegen om zich dinsdagavond te verzekeren van een startbewijs voor de kwartfinales van de Champions League. De formatie van coach Xavi Hernández stond na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen Napoli en zónder onder meer Frenkie de Jong, Pedri en Gavi voor een zware klus, maar is furieus begonnen aan het duel in eigen huis. Doelpunten van Fermín Lopez en João Cancelo in respectievelijk de vijftiende en zeventiende minuut lijken de Catalanen al een ronde verder te brengen.

FC Barcelona - Napoli is niet alleen het treffen tussen twee oud-werkgevers van Diego Armando Maradona, maar ook een clash tussen de regerend kampioenen Spanje en Italië. Waar zowel FC Barcelona als Napoli zich vorig seizoen nog op gepaste afstand kroonde tot landskampioen, hebben beide ploegen het in de huidige jaargang een stuk lastiger in eigen land. Napoli kan titelprolongatie al uit het hoofd zetten, terwijl FC Barcelona al een forse achterstand heeft op Real Madrid. Succes moet dan ook vooral in Europa worden behaald. Bij zowel FC Barcelona als Napoli staat de druk om een ronde verder te komen in de Champions League er flink op.

Na de 1-1 in de heenwedstrijd in Napels kon de return nog alle kanten op, ware het niet dat FC Barcelona in de eerste helft binnen de kortste keren zaken deed. Fermín was al dicht bij de openingstreffer, maar schoot zijn eerste kans nog over het Napolitaanse doel. Zijn tweede inzet eindigde wél in het net. Na een fraaie aanval kon hij ongehinderd afronden. Nog amper bekomen van de 1-0 keek Napoli al tegen een 2-0 achterstand aan. Raphinha raakte na opnieuw een vlotte aanval eerst nog de paal, maar in de herkansing was Cancelo er als de kippen bij om de bal alsnog binnen te schieten.

Napoli terug in de wedstrijd

Dit artikel was nog maar net afgerond of Napoli bracht het verschil alweer terug tot één. Na een vlotte aanval was het Amir Rrahmani die de 2-1 binnen kon schuiven. Even later redde Marc-André Ter Stegen katachtig op een kopbal van Giovanni Di Lorenzo. FC Barcelona is er dus nog lang niet.

