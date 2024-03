Laporta verwacht grote problemen voor Real Madrid: 'Het zal de kleedkamer uit balans brengen'

Dat Real Madrid met ingang van volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid de beschikking heeft over , leidt bij FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta niet tot jaloezie. Integendeel zelfs. Laporta denkt dat de entree van Mbappé bij de eeuwige rivaal voor problemen gaat zorgen.

Dat Mbappé anno 2024 nog geen speler is van Real Madrid, mag gerust een verrassing worden genoemd. De Koninklijke trachtte in het verleden al meermaals om de Fransman over te nemen van Paris Saint-Germain. In de zomer van 2021 deed het een aanbieding van 180 miljoen euro, maar die veegde PSG - ondanks het feit dat Mbappé in het bezit was van een aflopend contract - resoluut van tafel. Dan maar een jaar later transfervrij, dacht Real Madrid. Maar de aanvaller zette tot verbazing bij velen zijn handtekening onder een nieuw contract in Parijs.

Artikel gaat verder onder video

Een kleine twee jaar later lijkt een samenwerking tussen Real Madrid en Mbappé er dan toch te gaan komen. De wereldkampioen van 2018 bracht de leiding van PSG nog niet zo lang geleden op de hoogte van zijn wens om na dit seizoen een nieuwe uitdaging aan te gaan. Mbappé is in het bezit van een aflopend contract, waardoor Real Madrid geen transfersom hoeft te betalen. Dat betekent echter niet dat er sprake is van een ‘koopje’. Mbappé eist naar verluidt een astronomisch salaris en een flinke zak tekengeld.

Laporta verwacht mede daarom dat het huwelijk tussen Real en Mbappé voor problemen gaat zorgen in Madrid. “Nee, maar ik heb wel mijn intuïtie”, reageert Laporta in een exclusief interview met Mundo Deportivo op de vraag of hij al informatie heeft over een akkoord tussen Real Madrid en Mbappé. “Ze zullen een probleem krijgen. Je moet ook een speler verkopen, toch? Omdat ze niet allebei op dezelfde plek gaan spelen”, doelt de voorzitter van FC Barcelona ongetwijfeld op de aanwezigheid van Vinícius Junior en Rodrygo, de Braziliaanse sterren van Real. “En als je hoort om welke bedragen het gaat, zal het ook de kleedkamer uit balans brengen. Dat is geen cadeau.”

In Madrid zal men er ongetwijfeld anders over denken. Met Mbappé trekt het - naar alle waarschijnlijkheid - een van de beste en misschien wel dé beste voetballer van dit moment aan. De Fransman verkeert ook dit seizoen in absolute topvorm. Na 37 wedstrijden in alle competities staat de teller op 38 doelpunten en acht assists. PSG-trainer Luis Enrique is met zijn gedachten al een klein beetje bij volgend seizoen en haalt Mbappé steeds vaker voortijdig naar de bank óf laat hem zelfs als invaller binnen de lijnen komen. De aanvaller bewees afgelopen zondag echter andermaal dat PSG niet zonder hem kan. Met drie doelpunten en een assist had Mbappé een aanzienlijk aandeel in de 2-6 overwinning op Montpellier.