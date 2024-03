Opvallende verdenking: 'Arne Slot lekt zeer gevoelig transfernieuws Feyenoord'

Afgelopen weekend werd bekend dat hoogstwaarschijnlijk FC Twente gaat inruilen voor Feyenoord. Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar delen in De Ballen Verstand-podcast een vermoeden wie er achter het lekken van deze toekomstige transfer zou zitten.

De journalisten vermoeden dat Feyenoord-trainer Arne Slot ervoor gezorgd heeft dat dit nieuws naar buiten kwam. "Wij vermoeden dat het Feyenoord-kamp dit heeft gelekt, ook om een beetje reuring te veroorzaken." Hier wordt wel meteen aan toegevoegd dat dit geen honderd procent zeker feit is. "Dat is een aanname, we weten het niet zeker." Vervolgens zegt Wagenaar tegen Ten Voorde: "Volgens jou en appjes die je hebt ontvangen zou Slot dit hebben gelekt."

Ten Voorde onderbouwt iets later zijn vermoeden."Het is wel heel toevallig dat het op de dag voor de wedstrijd uitlekt, terwijl ze bij Feyenoord nergens van weten. Smal zit er ook niet op te wachten, dat het nu al uitlekt." Wagenaar vindt het, als het klopt, een rare zet. "Je wil toch Smal ook geen oor aannaaien?", waarop Ten Voorde antwoordt: "Welkom bij een grote club en welkom in de voetballerij."

De journalist vindt het gek dat de Feyenoord-trainer zondag zei dat de club er geen belang bij zou hebben om reuring te veroorzaken bij een concurrent. Ondanks de appjes die Ten Voorde heeft ontvangen, besluiten de gesprekspartners hun verhaal door Slot voor nu te 'beschermen'. "Laten we zijn woorden geloven en hem het voordeel van de twijfel geven."

Smal is in de zomer transfervrij en kan daarom zomaar vertrekken. De 26-jarige linksback was de laatste seizoenen steeds een vaste waarde voor de Enschedese formatie. Vorig seizoen gaf Smal tien assists en scoorde hij tweemaal in 34 wedstrijden.