Feyenoord-uitblinker kan streep gaan zetten door droomtransfer naar Madrid

zal in de zomer geen transfer gaan maken naar Atlético Madrid, zo stelt Rutger Vinke - beter bekend onder zijn X-account Feyenoord Transfermarkt - op zijn eigen website 1908.nl. Volgens de goed ingevoerde Feyenoord-supporter zal Atlético Madrid vermoedelijk niet in de markt komen, gezien de activiteiten op de transfermarkt in de winterstop.

De afgelopen maanden werd Wieffer wegens zijn goede prestaties in het shirt van Feyenoord veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Atlético Madrid. De middenvelder bevestigde tegenover ESPN de interesse van de Spaanse grootmacht, maar van een transfer is het in de winterstop niet gekomen. Doordat de Madrilenen wél in België hebben toegeslagen op de transfermarkt, lijkt de kans bijzonder klein dat de Spanjaarden voor Wieffer terugkeren in Rotterdam-Zuid.

Dat stelt Rutger Vinke, oprichter van 1908.nl, althans op zijn eigen website. "Wordt geen Atlético zoals in Nederlandse media wel nog steeds gesuggereerd wordt", zegt Vinke in een reactie op een supporter die een vraag stelt over de marktwaarde van Wieffer. "Zijn van de winter al succesvol voor Arthur Vermeeren gegaan van Antwerp FC", doelt Vinke op Atlético Madrid.

Er zal, misschien niet van Atlético Madrid maar wel van andere clubs, in de zomer ongetwijfeld interesse gaan komen voor Wieffer. Volgens Vinke is het realistisch dat Feyenoord een transfersom van iets meer dan dertig miljoen ontvangt voor de voetballer uit Borne: "Ja, en wellicht wel meer", denkt de supporter van de Rotterdamse club.

Verschillende Spaanse media melden dat Wieffer er in Spanje nog steeds goed op staat, onder meer bij Atlético Madrid. Ook FC Barcelona zou gecharmeerd zijn van de Feyenoorder, maar de vraag is of dit daadwerkelijk interesse van de Catalanen gaat opleveren.