Flashscore Team van de Week: Een 9,8 voor de beste speler van de speelronde

Elke week selecteert Flashscore op basis van spelersratings het Team van de Week. Deze week worden een aantal subtoppers in het zonnetje gezet, en komt de hofleverancier zelfs uit het rechterrijtje. Ajax, NEC en Go Ahead Eagles zijn dubbel vertegenwoordigd en Fortuna Sittard vaardigt maar liefst drie spelers af. PSV en Heracles vullen het elftal met de laatste twee uitblinkers van de week.

Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) 8,3

Go Ahead Eagles had het grotendeels te danken aan doelman De Lange dat het enkele doelpunt van Jakob Breum voldoende was voor de overwinning op RKC Waalwijk. Hij verrichtte zes reddingen om zijn doel schoon te houden, waarvan de knapste kwam in de 77e minuut op een kopbal van dichtbij van David Min.

Rodrigo Guth (Fortuna Sittard) 8,2

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van Danny Buijs boekte een daverende 5-2 overwinning op Excelsior en dankte dat met name aan één persoon. Dat was niet Rodrigo Guth, maar met een doelpunt en twee mooie assists leverde hij een uitmuntende bijdrage aan de zege. Vooral zijn voorzet in de 29e minuut, die leidde tot de 3-0, was perfect op maat.

Enric Llansana (Go Ahead Eagles) 7,8

Waar De Lange de beste man op het veld was tijdens de Eagles’ overwinning op RKC, was Llansana de belangrijkste veldspeler in de nipte overwinning. Met vijf geslaagde tackles en 10 uit 12 gewonnen duels zorgde hij ervoor dat het doel van zijn team enigszins beperkt onder vuur kon worden genomen.

Jorrel Hato (Ajax) 7,8

Ajax doorbrak de reeks van vier wedstrijden zonder overwinning in het thuisduel met FC Utrecht door waarschijnlijk zijn beste verdedigende prestatie neer te zetten van het gehele seizoen tot nu toe. Utrecht was 15 wedstrijden ongeslagen voor de trip naar de Johan Cruijff ArenA en kwam daarin 25 keer tot scoren, maar op zondag kwam het maar tot een xG van 0,46. Dat was de verdienste van onder meer Jorrel Hato. De nog altijd zeventienjarige centrale verdediger stond weer zijn mannetje wanneer het nodig was en had bovendien een passzuiverheid van 92.

Sontje Hansen (NEC Nijmegen) 8,3

Er was nog een wedstrijd dit weekend die eindigde in 5-2. NEC Nijmegen kwam op bezoek bij een zeer pover FC Volendam en liet daar weinig spanen van heel. Een van de uitblinkers aan Nijmeegse zijde was Sontje Hansen. Hij leverde het eerste doelpunt en de assist op de tweede, waardoor de wedstrijd door zijn toedoen al snel in het slot lag.

© Imago

Justin Lonwijk (Fortuna Sittard) 7,7

Bij de klinkende 5-2 overwinning van Fortuna op Excelsior speelde Justin Lonwijk met name in de eerste helft een belangrijke rol. De middenvelder opende in de dertiende minuut de score door een voorzet achter het standbeen langs in het doel te werken. Niet veel later trok hij een hoekschop voor het doel, die vervolgens gemakkelijk kon worden ingelopen door de absolute hoofdrolspeler van de wedstrijd.

Mees Hoedemakers (NEC Nijmegen) 7,8

Bij de 5-2 overwinning van NEC op FC Volendam kreeg de ploeg uit Nijmegen alle ruimte van Volendam om vrijuit te voetballen op het middenveld. Een speler die daar dankbaar gebruik van maakte was Mees Hoedemakers. Hij dribbelde en passte naar hartelust, en speelde bij meerdere doelpunten van zijn team een rol. Zijn voorzet op Sylla Sow in de 41e minuut werd bovendien gepromoveerd tot doelpunt, omdat de spits vrijuit kon binnenkoppen.

Ajdin Hrustic (Heracles) 7,9

In de laatste wedstrijd van het weekend kwam Heracles terug van een 0-2 achterstand in eigen huis met Almere City op bezoek. De beste man aan Heracles’ zijde in die comeback was Ajdin Hrustic. De Australiër scoorde de 2-2 met een geplaatst schot na een geslaagd een-tweetje met Jizz Hornkamp.

Luuk de Jong (PSV) 7,9

Wat zou een Flashscore Team van de Week zijn zonder Luuk de Jong? De topper van dit weekend tussen PSV en Feyenoord bleef door een vermakelijk 2-2 gelijkspel onbeslist en PSV had die twee doelpunten grotendeels te danken aan twee assists van De Jong. Het eerste Eindhovense doelpunt kwam voort uit zijn pass en voornamelijk het goede werk van Malik Tillman, maar het tweede hoefde Guus Til alleen maar binnen te schieten na een subliem wippertje van De Jong over de verdediging heen.

© Imago

Brian Brobbey (Ajax) 7,9

Bij Ajax’ overwinning op Utrecht was er behalve een goede verdediging natuurlijk ook een goede aanval nodig. Daarin hoeven de Amsterdammers sinds een paar maanden niet verder te zoeken dan Brian Brobbey. De ijzersterke spits was bij de zege wederom van groot belang: hij scoorde de 1-0 en gaf de assist op de 2-0.

Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard) 9,8

Als je de competitie dit weekend een beetje hebt gevolgd, weet je dat de Speler van de Week niemand anders kan zijn dan Fortuna Sittards Kaj Sierhuis. In de denderende 5-2 overwinning op Excelsior maakte hij een zuivere hattrick in de eerste helft, waarvan de doelpunten opliepen in termen van schoonheid. Zijn derde was een heerlijke volley vanuit zijn heup, waarbij hij de bal uit de lucht schepte en deze de verre hoek instuurde, buiten bereik van doelman Stijn van Gassel. Naast de hattrick leverde hij ook twee panklare assists, waardoor hij bij alle vijf de doelpunten van zijn team betrokken was.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.