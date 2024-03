Hans Kraay junior: 'Zou dat een pareltje zijn voor Feyenoord? Hij is betaalbaar, zes miljoen euro'

Hans Kraay junior ziet bij Shakhtar Donetsk enkele interessante spelers rondlopen voor Feyenoord. De analist van Goedemorgen Eredivisie noemt spits Danylo Sikan (22) en aanvallende middenvelder Artem Bondarenko (23) als spelers die voor Feyenoord interessant kunnen zijn; trainer Marino Pusic houdt het tweetal uiteraard liever bij Shakhtar.

Pusic vertrok in oktober als assistent-trainer bij Feyenoord om op eigen benen te kunnen staan bij Shakhtar. Met die club staat hij bovenaan in Oekraïne en won hij in de Champions League van Barcelona en Antwerp FC, waardoor Shakhtar derde werd in de poule. “Danylo Sikan, dat is een centrumspits bij jullie. Vijf goals gemaakt in de Champions League, nog niet zoveel in de competitie (vier in negentien wedstrijden, red.). Zou dat een pareltje zijn voor Feyenoord? Hij is betaalbaar, zijn marktwaarde wordt geschat op zes miljoen euro”, werpt Kraay op.

Artikel gaat verder onder video

“Ik begrijp de vraag wel”, antwoordt Pusic. “Door onze prestaties in Europa heeft een aantal jongens zich echt in de kijker gespeeld. Danylo ook zeer zeker. Meerdere jongens zijn denk ik interessant voor meerdere topclubs in Europa.” Daarna laat Kraay de naam van Artem Bondarenko op. Pusic valt hem lachend in de rede. “Laat je ook nog wat voor me over? Ik wil nog verder met die jongens.”

“Dat zou ook een goede nummer 10 voor Feyenoord zijn”, vindt Kraay, waarna Pusic lovende woorden spreekt over zijn pupil. “Bondarenko is een geweldige speler, maar we hebben meerdere fantastische jonge spelers, die volop in ontwikkeling zijn. Laat ik vooropstellen dat wij niet hoeven te verkopen.”