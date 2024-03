Henderson draait het om in gesprek met Noah Vahle: 'Soms kan dat juist goed zijn'

Ajax-middenvelder is niet pessimistisch ingesteld in aanloop naar het Conference League-duel van donderdag tegen Aston Villa. De Engelsman stelt in gesprek met Vandaag Inside-verslaggever Noah Vahle namelijk dat het helemaal niet negatief hoeft te zijn om als underdog aan de Europese tweestrijd te beginnen..

Een dit seizoen vaak kwakkelend Ajax neemt het in de achtste finale van het derde Europese clubtoernooi op tegen de sterke nummer vier van de Engelse Premier League. Dit Aston Villa was bovendien eerder dit seizoen zowel uit als thuis te sterk voor AZ, dat hoger dan Ajax op de ranglijst in de Eredivisie staat. Daarom vraagt Vahle aan Henderson of de Amsterdammers als underdog moeten worden beschouwd voor de tweestrijd met de Engelsen, waarop hij bevestigend antwoordt: “Als we realistisch naar de huidige staat van Ajax kijken, dan denk ik dat we waarschijnlijk de underdog zijn.”

Toch geeft de middenvelder daar direct een positieve draai aan: “Het kan ook iets goeds zijn, underdog zijn. Je kunt dan echt álles geven, zonder angst. Wat we in ieder geval niet moeten doen, is Aston Villa onderschatten. Het is zo’n goed team. Maar voor veel spelers is het ook een kans om te laten zien wat ze waard zijn", aldus de ervaren Engelsman.

Ajax speelt begint het tweeluik met Villa donderdag met een thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Het duel vangt om 18:45 aan. Voor Steven Bergwijn komt de wedstrijd te vroeg, terwijl Steven Berghuis nog een twijfelgeval is. De kans is echter groot dat hij ook niet bij de selectie zal zitten. Volgende week, op donderdag 14 maart, begint de return in Birmingham om 21.00 uur.