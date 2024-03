Ihattaren heeft grootste lol met Nederlandse rapper ondanks geruchten over contractontbinding

lijkt zich erg weinig aan te trekken van de geruchten die momenteel de ronde doen in Tsjechië. Het medium iSport.cz wist onlangs te melden dat Slavia Praag bezig is met een contractontbinding van de Nederlander. Op Instagram heeft de voetballer de grootste lol met rapper Emms van Broederliefde.

Ihattaren plaatst Instagram Stories waarop hij het zichtbaar naar zijn zin heeft met de hiphopformatie. De middenvelder, wiens contract dus hoogstwaarschijnlijk ontbonden gaat worden bij Slavia Praag, straalt van oor tot oor op de beelden.

Artikel gaat verder onder video

Ihattaren heeft zelf op Instagram alle verwijzingen naar Slavia weggehaald, waardoor er geruchten gaan dat hij weggestuurd zou zijn. Daar rept iSport niet over, maar er wordt wel gesproken over een mogelijke contractverscheuring. Ihattaren lijkt momenteel in Nederland te zijn en vermaakt zich ogenschijnlijk met lachgas, bleek uit een foto die Reality FBI maandagmiddag publiceerde.

Als het avontuur van Ihattaren bij Slavia inderdaad ten einde komt, dan is het opnieuw een mislukt hoofdstuk in zijn turbulente voetbalcarrière. Als aanstormend talent bij PSV stond hij hoog aangeschreven, maar hij verloor onder Roger Schmidt zijn basisplaats en werd in 2021 verkocht aan Juventus. Voor die club speelde hij nog geen wedstrijd. Juventus verhuurde Ihattaren zonder succes aan Sampdoria en Ajax.

Onder begeleiding van Gerald Vanenburg werkte Ihattaren aan zijn conditie en in april 2022 maakte hij minuten voor Jong Ajax en Ajax 1. Uiteindelijk maakte Ajax echter geen gebruik van een optie tot koop, waardoor Ihattaren in januari 2023 transfervrij werd. Een transfer naar Samsunspor ketste op het laatste moment af in augustus 2023, waarna Ihattaren in december terechtkwam bij Slavia. Daar tekende hij een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor drie extra seizoenen.

© @iamihattaren