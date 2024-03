Inan ziet vier grote 'verliezers' bij Ajax na tactische omzetting Van 't Schip

Johan Inan ziet dat de recente tactische omzetting van Ajax-trainer John van 't Schip vooralsnog vier grote 'verliezers' heeft opgeleverd in de selectie van de Amsterdammers. De Algemeen Dagblad-journalist is daarnaast benieuwd hoe de zestigjarige trainer ruimte in zijn elftal gaat vrijmaken als en terugkeren van hun blessures.

Hoewel Ajax sinds zijn aanstelling in oktober onder Van 't Schip opkrabbelde uit het diepe dal waarin hij de club aantrof, bleef het elftal defensief kwetsbaar. Na de winterstop incasseerde doelman Diant Ramaj tot en met het uitduel met FK Bodø/Glimt in de Conference League al veertien tegentreffers in acht wedstrijden, waarna de oefenmeester voor het uitduel met AZ koos voor een systeem met drie centrale verdedigers. Hoewel dat in Alkmaar een 2-0 nederlaag opleverde, betitelde Van 't Schip zijn omzetting als 'voor herhaling vatbaar'. Afgelopen weekend voegde hij tegen FC Utrecht de daad bij het woord, deze keer met meer succes. De Amsterdammers gaven bijna niets weg tegen het elftal van Ron Jans, dat al vijftien wedstrijden ongeslagen was, en zegevierden met 2-0.

Artikel gaat verder onder video

Tegen de Domstedelingen vormden Jordan Henderson en Sivert Manssverk het controlerende duo op het midenveld. Kenneth Perez stelde al vast dat zij het elftal in die positie aanmerkelijk meer brachten dan Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen, die allebei wel mochten invallen, dat eerder dit seizoen deden. Inan sluit zich daarbij aan: "Afgaande op Ajax’ opsteker tegen Utrecht moeten middenvelders Van den Boomen en Tahirovic, eerder vaak aan de aftrap, zich meer zorgen maken", leest het. Ook de wegens een blessure afwezige Josip Sutalo kan weleens het kind van de rekening worden, voorziet de journalist: "Juist nu hij een keer ontbrak vanwege een blessure, bezorgde het elftal de achterban veel minder stress zonder bal." Omdat Ajax in het huidige systeem zonder klassieke buitenspelers opereert, lijken de dagen van Carlos Forbs bovendien geteld: "Sinds de switch maakte de pure vleugelspits geen minuut meer. En daar hoeft hij ook niet te veel op te rekenen nu Van ’t Schip voorlopig vasthoudt aan een tactiek met vier middenvelders en één spits", schrijft Inan.

Bergwijn en Berghuis

In het duel met Utrecht kon Van 't Schip vanwege blessures geen beroep doen op zijn beide Stevens, Bergwijn en Berghuis. Inan is benieuwd of de oefenmeester voor hen een rol kan vinden in zijn nieuwe systeem: "Bergwijn en Berghuis vormen meteen de vraagtekens. Niet per se of zij terugkeren in het elftal, maar wel op welke plek dat dan zal gebeuren en hoe dat dan uitpakt." De journalist stipt aan dat Bergwijn in een rol 'naast of schuin achter de onomstreden Brian Brobbey' prima heeft gespeeld in het Nederlands elftal, zij het destijds aan de zijde van Memphis Depay. "Berghuis kan daar ook spelen. Indien beiden weer speelklaar zijn, wordt het veel interessanter", voorziet Inan. "Voor de voor hen meest logische rollen kiest Van ’t Schip nu voor lopers Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. De herstellende leiders zijn veel creatiever. De vraag is vooral of de nog zoekende coach dan met Bergwijn en Berghuis de groeiende defensieve stabiliteit in een 5-4-1-formatie overeind kan houden of pijnlijke reserverollen serieus gaat overwegen", besluit Inan.