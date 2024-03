‘Is hij de grootste gek die ooit in het Nederlands elftal heeft gespeeld? Waarschijnlijk wel’

Sjoerd Mossou besteedt in zijn column voor het Algemeen Dagblad aandacht aan de perikelen rondom . De aanvaller van Spartak Moskou, die in Nederland veroordeeld is tot een celstraf wegens cocaïnesmokkel, werd deze week opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten en zit voorlopig vast. Mossou stelt dat Promes ‘de grootste gek is die ooit in het Nederlands elftal heeft gespeeld.’

“Voor zover bekend was er niet eerder een Oranje-international die een neef in zijn been stak met een mes, 1.350 kilo cocaïne smokkelde én in Dubai een auto-ongeluk veroorzaakte, maar we weten dat niet helemaal zeker”, schrijft de columnist. “Is Quincy Promes de grootste gek die ooit in het Nederlands elftal speelde?”, vroeg hij zich in eerste instantie af.

“Phillip Cocu heeft in 1997 volgens mij weleens een parkeerboete gekregen in het centrum van Arnhem. Het blijft, kortom, appels met peren vergelijken”, gaat hij satirisch verder. Promes toonde vooralsnog weinig berouw voor zijn cocaïnesmokkel of mishandeling van zijn neef. “Integendeel: ik ken geen triomfantelijker Instagram-account dan dat van Quincy. De foto’s vormen samen één grote dikke middelvinger, verpakt in dure auto’s, moeilijke zonnebrillen, vip-feesten en vrouwen in bikini.”

“Kortom: ja. Alles opgeteld en afgetrokken, kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen dat Quincy Promes de grootste gek is die ooit in het Nederlands elftal heeft gespeeld. De vraag is of deze gek ooit nog wordt overtroffen. Maar dat lijkt me sterk”, eindigt Mossou. Promes liet vrijdagavond met een opvallende reactie van zich horen op Instagram.