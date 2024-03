Johan Derksen onthult reden voor afwezigheid: 'Ik heb iets heel naars meegemaakt'

Johan Derksen heeft vrijdagavond tekst en uitleg gegeven over zijn afwezigheid bij het programma Vandaag Inside. De Snor moest de uitzending van donderdag laten schieten, maar er was niet duidelijk wat er met de oud-voetballer aan de hand was. Aan die onduidelijkheid heeft Derksen vrijdag zelf een einde gemaakt.

"Ik heb iets heel naars meegemaakt", begint Derksen in de uitzending van Vandaag Inside, nadat het publiek in de studio in eerste instantie massaal ging klappen voor de terugkeer van De Snor in het programma. "Ik heb een liesbreuk, al jaren", maakt de analist bekend, die door omstandigheden niet in het ziekenhuis is behandeld aan het probleem: "Ik kwam met de coronatijd in het ziekenhuis, toen zeiden ze dat ze daar geen ruimte voor hadden", legt Derksen uit.

De analist van Vandaag Inside kreeg vanuit het ziekenhuis het advies mee om contact op te nemen wanneer het hem pijn zou geven, wat donderdag gebeurde: "Ik zit gisteren (donderdag, red.) in de auto en er zit een darm klem. Je wil niet weten hoe veel pijn dat doet. Je kunt niet meer zetten. Ik was zeiknat van het zweten. Toen ben ik naar huis gegaan en op bed gaan liggen. In een keer was het over", vertelt de analist, die aangaf blij te zijn om terug te keren op televisie.