Perez ergert zich kapot aan ‘spelletje’ na NEC - PSV: ‘Had je anders verwacht? Dat weet je toch van hem?’

Kenneth Perez heeft zich zaterdagavond gestoord aan het interview van PSV-trainer Peter Bosz na afloop van het uitduel met NEC (3-1). De oefenmeester uit Apeldoorn verweet zijn spelers ‘hautain’ en ‘arrogant’ over het veld te hebben gelopen, maar Perez is van mening dat daarvan helemaal geen sprake was. Volgens de Deense analist horen de kritische uitspraken van Bosz gericht aan zijn eigen spelers bij het ‘spelletje’ dat hij speelt.

PSV was er alles aan gelegen om de competitie na de interlandperiode te hervatten met een zege en de ongeslagen status in de Eredivisie zodoende intact te houden, maar ging tot verrassing van velen met 3-1 onderuit. Daardoor is PSV niet alleen de ongeslagen status kwijt, maar ziet het zondag Feyenoord mogelijk op zeven punten komen en sluipt de titelstress er misschien toch een beetje in. Bosz stak zijn frustraties over het optreden van zijn ploeg in elk geval niet onder stoelen of banken. ESPN-presentator Milan van Dongen vond de trainer ‘kritischer’ dan verwacht. “Had je anders verwacht? Dat weet je toch van hem, dat spelletje”, reageerde Perez op zijn collega.

Artikel gaat verder onder video

“Hoezo waren ze arrogant? Waar dan? Dat wilde ik nog vragen, welke momenten ze dat dan waren”, vervolgde Perez, die zich hoorbaar ergerde aan het optreden van Bosz. “Dit was toch ook in het begin, toen ze hartstikke goed speelden. Toen vond hij het ook slecht en dramatisch. Dat is natuurlijk het spel van een trainer om zijn ploeg een beetje te prikkelen”, aldus de Deen, die denkt dat er ook een beetje ‘irritatie’ in het spel was omdat de ‘glans’ van ongeslagen kampioen worden nu ‘verloren’ is. “Dat is een heel, heel, heel irritant iets voor een trainer, een trotse trainer denk ik ook”, zo klonk het namens Perez.

ESPN liet vervolgens wat beelden zien waarop Bosz zou kunnen doelen met ‘hautain’ en ‘arrogant’. Er komt onder meer een slechte pass van Malik Tillman voorbij. “Tillman is sowieso een hele hautaine, arrogante speler. Ook als het goed gaat, speelt hij op deze manier. Zo ziet het er in elk geval uit”, zei Perez, die de kritiek van Bosz ‘te makkelijk’ vindt. “Ik heb dat helemaal niet bespeurd bij PSV. Hij zegt dan: het gaat er niet om dat je meeloopt met je speler. Nou, daar gaat het juist om. Wanneer ik hautain of arrogant was, liet ik gewoon m’n man lopen. Dat heb ik echt totaal niet gezien bij PSV. Ik sprak net een speler van PSV en die had dat gevoel ook totaal niet.”

