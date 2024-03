Duidelijk advies voor Koeman: 'Snelheid, diepgang, acties: hij moet in de basis bij Oranje'

moest het vrijdagavond tegen Schotland (4-0) doen met een invalbeurt in het Nederlands elftal, maar in de zestien minuten die hij van bondscoach Ronald Koeman kreeg, speelde hij overtuigend. De analisten van de NOS Voetbalpodcast betogen dat de speler van Borussia Dortmund een plek in de basisopstelling zou moeten krijgen.

Malen tikte in de 86ste minuut de 4-0 binnen na een heerlijke pass van Tijjani Reijnders. Enkele minuten later passeerde hij met een individuele actie twee Schotten, waarna hij Teun Koopmeiners met een bekeken pass vrij voor de keeper zette. Laatstgenoemde schoot echter over. De actie van Malen noemt commentator Jeroen Grueter 'het hoogtepunt van de wedstrijd'.

Jeroen Elshoff is eveneens zeer gecharmeerd van de 25-jarige aanvaller. "Ik vind dat Malen in de basis van het Nederlands elftal hoort. Hij heeft scorend vermogen, snelheid, diepgang, hij kan mensen passeren, hij heeft alles wat we nog een beetje missen.” Bovendien benadrukken beide journalisten dat basisspeler Xavi Simons opnieuw geen onuitwisbare indruk achterliet. “We hebben nu een alternatief: Malen.”

De analisten menen dat Cody Gakpo en Georginio Wijnaldum tegen de Schotten een afwezige indruk maakten, ondanks het feit dat de Liverpool-aanvaller twee assists leverde en Wijnaldum uit één daarvan de 2-0 binnenkopte. Elshoff denkt echter dat dit bij het spel van de middenvelder van Al-Ettifaq hoort. “Wijnaldum maakt in veel interlands gevoelsmatig een wat onzichtbare indruk. Maar dan staat hij na de wedstrijd toch weer op het scorebord.” Grueter sluit zich hierbij aan: “Hij weet precies wanneer hij waar moet verschijnen, dat is een klasse die Koeman niet veel in zijn selectie heeft." Arman Avsaroglu snapt ook wel waarom Koeman Wijnaldum graag opstelt. “Reijnders en Frenkie de Jong zijn geen scorende middenvelders. En een middenveld zonder goals is niet prettig.”