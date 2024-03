Kraay weet wie zijn basisplaats gaat kwijtraken: 'Koeman gaat een grote jongen zijn en hem eruit halen'

Jeremie Frimpong gaat zijn basisplaats bij het Nederlands elftal kwijtraken, voorspelt Hans Kraay junior. De rechtsback van het succesvolle Bayer Leverkusen stond vrijdagavond voor het eerst aan de aftrap bij Oranje, maar maakte tegen Schotland (4-0 zege) geen verpletterende indruk.

Kraay zag dat Frimpong het soms lastig had. Zo werd hij in de twaalfde minuut aan de zijlijn van de bal gezet door Andy Robertson. “Hij staat aan de verkeerde kant te dekken. Van origine is het geen echte verdediger. Als hij in aanvallend opzicht zijn gang kan gaan, is hij dodelijk, want hij is dit seizoen bij 22 goals betrokken (in 33 wedstrijden voor Bayer Leverkusen, red.).”

Toch vindt Kraay dat Dumfries de voorkeur verdient. “Misschien ben ik old school, maar Dumfries heeft de boel never nooit in de steek gelaten. Dan verdien je ook heel veel krediet. Hij is een vreselijke beul om tegen te spelen. Ik kan me voorstellen dat Koeman tegen Dumfries heeft gezegd dat hij Frimpong een keer wilde zien. Maar tegen Duitsland speelt Dumfries en op het EK ook.”

Volgens de analist van ESPN is het geen optie om Dumfries en Frimpong samen op de rechterflank op te stellen. “Laat niemand zeggen dat Frimpong rechtsbuiten kan spelen. Hij moet daar komen, hij kan er niet staan. Nee, het is of Dumfries of Frimpong. En Koeman is mans genoeg om een grote jongen te zijn. Hij gaat in principe kiezen voor Dumfries.”