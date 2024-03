'Door Ajax begeerde Vivell bij meer clubs op de lijst, Kroes praat ook met andere kandidaten'

Vanuit Duitsland wordt bevestigd dat Ajax zeer geïnteresseerd is in Christopher Vivell, van wie eerder op de dinsdag bekend werd dat hij nadrukkelijk in beeld is om komende zomer de positie van directeur transfers te gaan bekleden in de Johan Cruijff ArenA. Naast de 37-jarige Duitser, die zich in de belangstelling van een onbekend aantal andere clubs zou mogen verhogen, zou de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes echter ook met 'andere kandidaten' hebben gesproken, weet de doorgaans uitstekend ingevoerde Florian Plettenberg te melden.

De transferspecialist van Sky Deutschland bevestigt op X dat Ajax 'zeer geïnteresseerd' is in de diensten van Vivell, die eerder een belangrijke rol speelde als sportief directeur bij RB Leipzig en het meest recent werkzaam was als technisch directeur van Chelsea. "Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, maar ook met andere kandidaten", schrijft Plettenberg echter.

Dat neemt niet weg dat Kroes, die op 15 maart jl. in dienst trad bij de Nederlandse recordkampioen, 'fan' van Vivell zou zijn. De Duitser zou er echter ook bij andere clubs bijzonder goed opstaan: "Er is nog geen definitieve beslissing genomen, omdat Vivell meer opties op tafel heeft liggen", schrijft Plettenberg. Bovendien stipt de journalist aan dat het contract van Vivell bij Chelsea, dat hem in november 2022 aanstelde maar in juli 2023 op non-actief zette, nog altijd doorloopt.

Mocht het Kroes lukken om Vivell over te halen de baan in Amsterdam aan te nemen, dan zal de Duitser naar verwachting als eindverantwoordelijke voor het transferbeleid verantwoording moeten gaan afleggen aan Kroes. Daarbij zou hij dan ondersteund moeten worden door hoofdscout Kelvin de Lang en voetbaldirecteur Marijn Beuker. Sowieso zet Ajax in op het aanstellen van een directeur transfers ná de komende transferzomer: tot die tijd zal Kroes zijn functie als algemeen directeur combineren met de eindverantwoordelijkheid op technisch vlak.

