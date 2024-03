Kwakman vindt dat Ajax-spelers Henderson moeten aanpakken: 'Ik snap hier helemaal niets van!'

heeft zondag voor verbazing gezorgd bij ESPN-analist Kees Kwakman. De aanvoerder van Ajax eist de vrije trappen van de Amsterdammers op, terwijl Kwakman vindt dat Ajax met Van den Boomen een specialist in huis heeft. Kwakman pleit dan ook voor verandering.

De analist van ESPN gaat in de rust van het duel tussen Sparta en Ajax in op de vrije trappen van Henderson, die in het eerste bedrijf niet tot gevaarlijke momenten uitliepen: "Ik snap hier helemaal niets van", begint Kwakman. "Ik weet niet in hoeverre Henderson een specialist is, maar Van den Boomen moet gewoon zeggen: sodemieter op. Hij moet die bal gewoon opeisen en zeggen: wegwezen Henderson, ik ben nu aan de beurt, dit is mijn moment en ik probeer die bal erin te knallen", stelt de analist.

Artikel gaat verder onder video

Kwakman zag Henderson de bal opeisen en niemand van Ajax na een paar mislukte pogingen vragen om die rol van hem over te nemen: "Nu komt Henderson erbij met een of andere gekke variant, ik snap dat nooit zo goed. Ik vind dat je als aanvoerder gerust mag zeggen dat je de baas bent, maar dit is op een verkeerde manier denk ik", besluit de analist, die Henderson sowieso matig voor de dag vond komen in de verdediging van Ajax.

