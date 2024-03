Ajax deed een 'leiderschapstest': 'Hij kwam er niet als een van de leiders uit hoor'

Ajax telde afgelopen zomer minstens 20,5 miljoen euro neer voor de komst van , die naast kwaliteit ook leiderschap aan het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn moest toevoegen. De eerder dit seizoen opgestapte Steijn vertelde maandagavond in het programma Rondo dat hij hoge verwachtingen had van Sutalo, maar die heeft de Kroaat ook na de trainerswissel nog niet kunnen waarmaken. Maarten Wijffels verbaast zich over het feit dat men in Sutalo überhaupt een leider ziet.

Ajax nam na het afgelopen seizoen afscheid van Jurriën Timber en ging daarom op zoek naar een nieuwe leider voor de defensie. De Amsterdammers kwamen in die zoektocht uit bij Sutalo. De Telegraaf maakte medio juli al melding van de interesse in de Kroaat, maar zijn toenmalige werkgever Dinamo Zagreb wilde hem niet zomaar laten gaan. Het zou uiteindelijk tot eind augustus duren voordat Sutalo zich Ajax-speler mocht noemen. De verwachtingen waren hoog, zeker toen Steijn de verdediger bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard meteen de aanvoerdersband om de armen deed.

Artikel gaat verder onder video

De Kroaat heeft het echter nog altijd lastig in Amsterdam. Volgens Marco van Basten, die maandag evenals Stijn was aangeschoven bij Rondo, zou dat kunnen komen doordat er leiderschap van hem wordt verwacht. “Ik zat bij Ziggo te kijken naar Steijn en daar ging het natuurlijk weer over de aankopen die werden gedaan door Mislintat en niet door Steijn, want het waren niet zijn aankopen. Maar het ging ook over Sutalo en toen zei Steijn dat het bijna logisch was dat ze hem zouden kopen en Van Bronckhorst zat er naast en die zei dat Sutalo heel goed was in de Nations League”, zegt Etienne Verhoeff in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Er werd van hem dus een soort leiderschapsrol verwacht”, vervolgt de presentator.

Verhoeff merkt dat steeds meer trainers, ook bij clubs die in de middenmoot of onderin staan, zeggen dat ze leiderschap en karakter missen in hun ploeg. “Maar daar wordt soms niet op gescout hè? Of je denkt dat je het wel weet, maar dan gaat het vaak goed en je wil juist weten hoe het gaat als het níet goed gaat met een speler”, stelt Verhoeff. Wijffels verbaast zich dus over het feit dat Sutalo wordt gezien als een leider. “Dat is hij toch niet? Hij is een uitvoerder. Ik had begrepen dat ze bij Ajax een leiderschapstest hadden gedaan en daar kwam hij niet uit hoor, als een van de leiders”, aldus de verslaggever. Volgens Verhoeff kwamen Steven Bergwijn en Steven Berghuis als leiders uit de test. Zij zijn dit seizoen ook respectievelijk de eerste en tweede aanvoerder.

Wijffels denkt dat Ajax met een beetje meer onderzoek misschien wel helemaal niet bij Sutalo was uitgekomen als nieuwe leider voor de defensie. De verslaggever begint over een interview van Danijel Pranjic, die onlangs even terug was bij zijn oude club sc Heerenveen en in gesprek met ESPN zijn licht liet schijnen over de Kroaten in de Eredivisie, waaronder Sutalo. “Hij vertelde, volgens mij zonder enig belang of in elk geval niet gekleurd, dat ze er in Kroatië wel heel gek van opkeken dat verdedigers voor Nederland kiezen. Nederland is een moeilijke competitie, want je wordt als verdediger niet beoordeeld op je verdedigende kwaliteiten maar vooral op wat je met de bal doet. Eén belletje naar Pranjic en misschien doe je zo’n transfer dan niet”, zo klinkt het.