Marc Nagtegaal en Laurens Gerrets zorgen voor verbijstering: 'Hij durft niet voor de camera te komen'

Bram van Polen is verbijsterd door het besluit van de arbitrage om zaterdagavond géén strafschop toe te kennen aan PEC Zwolle in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Een ogenschijnlijke handsbal van Mitchell Dijks bleef onbestraft.

Na een klein uur voetballen, bij een 1-0 voorsprong voor Fortuna, claimde PEC tevergeefs een strafschop. Dijks kreeg de bal in zijn eigen strafschopgebied van korte afstand op de arm. De arbitrage onder leiding van Marc Nagtegaal wilde niets weten van een penalty. Vrijwel onmiddellijk erna verdubbelde Fortuna de marge via Justin Lonwijk; uiteindelijk wonnen de Limburgers met 3-1.

Van Polen vindt het vooral verbijsterend dat videoscheidsrechter Laurens Gerrets niet ingreep. Volgens de aanvoerder van PEC zou de VAR hebben aangegeven dat de bal tussen het hoofd en de arm van Dijks leek te vallen en dat er geen sluitend bewijs was dat hij de bal met de arm raakte. Nagtegaal wilde na afloop niet voor de camera komen. “Ja, wat moet je hier van zeggen”, verzucht Van Polen bij ESPN.

VAR: "Er is geen duidelijk bewijs dat de bal op de hand of de arm komt"



Bram van Polen: "Mitchell Dijks zelf zei tegen mij dat het een strafschop was"

“We hebben de VAR sowieso niet heel erg mee dit seizoen, maar dit is natuurlijk een honderd procent penalty. Ik weet niet wat ze daar in Zeist aan het doen zijn…”, vervolgt de verdediger, die moet lachen om de uitleg van de VAR. “Tja… Dan kan je net zo goed geen VAR meer doen. Even serieus. Ik moet nu oppassen wat ik zeg, waarschijnlijk hebben ze even zitten slapen in Zeist. Dijks zei zelf ook tegen mij dat hij de bal op zijn hand had gekregen.”

Van Polen benadrukt in het interview meermaals dat Fortuna de betere partij was en de overwinning verdiende. Toch zag hij de niet-gegeven strafschop als een cruciaal moment en liep hij in de tweede helft gefrustreerd over het veld. “Dat kwam ook door de scheidsrechter. Ik heb het niet zo op de jonge scheidsrechters, die voelen het niet aan. Dit moment ook. Ga dan even kijken! Ik zou het willen zien, als het zo'n twijfelgeval is. Dan kan je toch even naar de zijkant geroepen worden?”

Ook in een interview met RTV Oost weet Van Polen zijn onvrede niet te verbergen. “Ik heb een paar beelden gezien: die bal gaat echt een andere kant op. Als je dat niet ziet, ben je gewoon blind. Dit is de uitleg die door de VAR vanuit Zeist is doorgegeven. De scheidsrechter durfde niet voor de camera te komen”, aldus de rechtsback.