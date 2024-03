Ronald Koeman maakt live op persconferentie basisspeler tegen Duitsland bekend

begint dinsdagavond in de basis als Oranje het in een vriendschappelijke interland opneemt tegen Duitsland. De verdediger van Bayern München, die afgelopen vrijdag tegen Schotland (4-0) nog bankzitter was, zal starten tegen Die Mannschaft, zo werd duidelijk op de persconferentie van maandagavond.

De Ligt stond samen met bondscoach Ronald Koeman de aanwezige pers te woord. Pascal Kamperman van ESPN vroeg zich af of de aanwezigheid van De Ligt bij de persconferentie betekende dat hij ook gaat spelen. "Ja, dat klopt", bevestigt Koeman.

Een andere speler die dinsdagavond zeker is van een plek in de basis is Bart Verbruggen. De keeper van Brighton & Hove Albion krijgt de kans om zich te laten zien aan Koeman. Concurrent Mark Flekken mocht zijn opwachting maken tegen Schotland. De bondscoach van Oranje gaf deze roulatie aan in een eerder persmoment.

Het Duitse Kicker verwacht meer wijzigingen in het elftal van Oranje. Zal lijkt het Nederlands elftal tegen Duitsland vermoedelijk te starten in een 3-4-3-formatie, waar het tegen de Schotten nog in een 4-3-3-systeem speelde. Denzel Dumfries en Daley Blind worden verwacht als wingbacks. Onder meer Joey Veerman en Donyell Malen kunnen volgens Kicker ook rekenen op een basisplaats. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling.

