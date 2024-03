MVV-supporters krijgen 'extra teleurstellende' mededeling van Laura van Leeuwen

MVV wordt de komende vier uitduels in de Keuken Kampioen Divisie niet gesteund door meereizende supporters. Algemeen directeur Laura van Leeuwen meldt op het digitale thuis van de club uit Maastricht dat daartoe besloten is naar aanleiding van de wedstrijd tegen FC Dordrecht van afgelopen vrijdag.

Bij een 1-3 achterstand voor MVV ging het mis op de tribunes in De Geusselt. Scheidsrechter Robert Dieperink haalde beide ploegen tien minuten voor tijd tijdelijk van het veld toen de supporters van beide clubs de confrontatie met elkaar zochten door bekers bier over en weer te gooien. Even leek er weer doorgespeeld te gaan worden, maar na een medisch noodgeval werd de wedstrijd definitief niet meer uitgespeeld. Een MVV-fan viel vanaf de tribune naar beneden en werd per ambulance afgevoerd. Maandag werd het duel vervolgens uitgespeeld, zonder publiek. Gescoord werd er niet meer, waardoor Dordrecht de drie punten mocht bijschrijven.

"De lokale Maastrichtse driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie besloot om geen politie te laten meereizen met de MVV-bussen naar Groningen", schrijft MVV donderdag op de clubsite pver de uitwedstrijd die de club morgen (vrijdag) speelt in de Euroborg. "Naar aanleiding van dat bericht besloot MVV om de supporters thuis te laten", vervolgt het. Van Leeuwen baalt: "Als de politie niet meegaat, zijn we volledig afhankelijk van onze stewards om de veiligheid te kunnen garanderen en dat kunnen we niet waarmaken. We hebben er afgelopen week samen met de harde kern alles aan gedaan om de uitreis naar Groningen mogelijk te maken. Daarom is het extra teleurstellend wat zich vrijdag in het stadion heeft afgespeeld. Een klein deel verpest het ten koste van onze goedwillende supporters", laat de algemeen directeur weten op de website van de club.

Ook tijdens de drie wedstrijden die MVV na de confrontatie in Groningen speelt, zal de selectie van trainer Maurice Verberne niet gesteund worden door meereizende supporters. Zowel op bezoek bij NAC Breda (29 maart) als bij FC Emmen (12 april) en De Graafschap (26 april) blijft het uitvak leeg, maar dat kent dan weer een andere reden. MVV mag naar Breda, Emmen en Doetinchem geen fans meenemen van de KNVB, dat die maatregel als straf uitsprak na het uitduel met Roda JC op 26 november vorig jaar, dat de Maastrichtenaren met 1-0 verloren. Na die nederlaag misdroeg een deel van de MVV-supporters zich door onder meer stoeltjes los te rukken en op het veld te gooien.