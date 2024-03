'Nationale Circus Der Ongezouten Meningen barst los na uitspraken Wijnaldum en Depay'

Sjoerd Mossou snapt niet dat voetballers voortdurend langs een moralistische meetlat worden gelegd. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt het bijvoorbeeld vrij absurd dat en voortdurend worden gevraagd naar delicate (maatschappelijke) onderwerpen, in plaats van experts op dat gebied.

Wijnaldum moest zich deze week voor meerdere tv-camera’s verantwoorden voor zijn transfer naar Saudi-Arabië, terwijl Depay de nodige vragen kreeg over zijn vriendschap met de veroordeelde crimineel Quincy Promes. Daarna ‘barstte meteen het Nationale Circus Der Ongezouten Meningen’ los, schrijft Mossou in zijn column van zaterdag. “Ongelooflijk, wat waren die voetballers toch dom. Wat hadden ze belachelijke dingen gezegd. Wat krom zeg, de toeslagenaffaire vergelijken met de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië! Tsjongejongejonge!”

Van een afstandje had het vragenvuur aan de twee spelers ‘iets absurdistisch’, vindt Mossou. “Hier stonden geen afgestudeerde arabisten, hoogleraren ethiek, cultureel antropologen, gedragswetenschappers of doorgewinterde debaters, maar gewoon twee voetballers.” Wijnaldum moest antwoord geven op ‘allerlei venijnige what- aboutisms’, terwijl Depay ‘feilloos een weg moest vinden in een tweegesprek over loyaliteit, criminaliteit, vriendschap en moraal’. Ze slaagden daar volgens Mossou niet volledig in.

“Toch zijn we dat van voetballers gaan verlangen, krankzinnig genoeg. Blijkbaar zijn we ze als moreel kompas gaan beschouwen - en anders duwen we ze onherroepelijk in die rol. We zien ze als bakens van fatsoen en rechtvaardigheid”, schrijft hij. “Van de CEO van Philips hoeven we niet per se te weten wat hij in Saoedi-Arabië te zoeken heeft, maar wel van 'Gini' Wijnaldum uit Rotterdam-West. Niet de Midden-Oosten-expert van de Universiteit van Leiden moet uitleggen of we naar een WK in Qatar moeten, maar Virgil van Dijk.”

Als een speler een keer ‘dapper zijn mening geeft’ over bijvoorbeeld racisme, dan wordt hij daar voortdurend op aangesproken. “Dan eisen we óók op elk ander terrein een volmaakt ethisch standpunt van de voetballer in kwestie, anders is hij zogezegd 'hypocriet'” Het is volgens Mossou de vraag wie het meest verstandig is. “Je kunt voetballers wel heel stoer 'dom' noemen, maar ze steeds opnieuw in de rol duwen van onberispelijk moreel kompas, is misschien nog wel dommer.”