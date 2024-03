Vahle confronteert De Ligt met onhandige uitspraak: ‘Ik heb spijt van die opmerking’

baalt ervan dat hij zich in het verleden kritisch heeft uitgelaten over een systeem met vijf verdedigers, zo laat hij weten op de persconferentie van maandagavond. Onder Louis van Gaal speelde Oranje meermaals in een vijfmansdefensie, waar De Ligt het destijds niet volledig mee eens was.

Noa Vahle confronteert de verdediger, die tegen Duitsland een basisplaats heeft, tijdens het persmoment. “Onder de vorige bondscoach heb jij natuurlijk ooit een uitspraak gedaan dat een systeem met drie centrale verdedigers ‘minder bij je past’. Kijk je hier nog steeds zo tegenaan?”, vraagt de presentatrice van Vandaag Inside.

“Dat is niet meer zo. Ik heb ook wel spijt van die opmerking, zeker met het WK…”, reageert De Ligt, die geen verdere toelichting geeft over hetgeen wat hij wilde zeggen over het WK. “Die uitspraak was denk ik ook in the heat of the moment, net na een wedstrijd. Frustratie wil ik het niet noemen, maar toch wel een kleine onzekerheid erover”, gaat de centrumverdediger van Bayern München verder.

“Bij Bayern speel ik ook wel eens in een driemansverdediging, dus ik heb geen twijfels of ik niet in zo’n systeem kan spelen”, aldus De Ligt. De oud-Ajacied begint in de basis tegen Die Mannschaft, zo onthulde Ronald Koeman op de persconferentie.

