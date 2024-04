Van 't Schip zorgt voor grote verrassing met opstelling, slechts twee verdedigers

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle is bekend. De Amsterdammers treden aan met enkele verrassingen in de basiself, onder wie Mika Godts. Opvallend is dat er slechts twee 'echte' verdedigers zijn opgesteld. Het duel tussen PEC en Ajax begint zondag om 12.15 uur in het MAC³PARK stadion.

John van ’t Schip moest flink puzzelen voor het bezoek aan PEC. De Amsterdammers kunnen zondagmiddag geen beroep doen op Ahmetcan Kaplan (geschorst), Josip Sutalo, Jordan Henderson, Steven Berghuis én Brian Brobbey (allen geblesseerd). Van ’t Schip liet deze week in het midden wat zijn formatie zou worden, maar kiest met Devyne Rensch en Jorrel Hato voor slechts twee 'echte' verdedigers. Het lijkt erop dat Kenneth Taylor de linksback is en Branco van den Boomen centraal achterin staat.

De geschorste Kaplan én het geblesseerde duo Berghuis en Brobbey had voor de interlandperiode nog een basisplaats tegen Sparta Rotterdam (2-2). Ten opzichte van die wedstrijd zijn Rensch, Benjamin Tahirovic, Chuba Akpom en Steven Bergwijn nieuw in de basis, terwijl Anton Gaaei, Henderson, Kaplan, Brobbey daaruit verdwijnen. PEC Zwolle treedt aan met de verwachte namen; voormalig Ajax-keeper Kenneth Vermeer zit op de bank.

Ajax zal zich op bezoek bij PEC willen revancheren voor de teleurstellende resultaten in de laatste weken voor de recente interlandperiode. De Amsterdammers kwamen in de competitie niet voorbij Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam en werden in de Conference League op pijnlijke wijze door Aston Villa uitgeschakeld. Ze zullen zondagmiddag moeten winnen om de vijfde plek terug in handen te krijgen. NEC boekte zaterdagavond een knappe 3-1 overwinning op PSV en nam daardoor in elk geval tijdelijk de vijfde plek over van Ajax. Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van de Nijmegenaren.

Opstellingen PEC Zwolle - Ajax

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam, MacNulty; El Azzouzi, Velanas, Van den Berg; Namli, Thy, Reijnders.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Van den Boomen, Hato, Taylor; Tahirovic, Mannsverk, Hlynsson; Godts, Akpom, Bergwijn

