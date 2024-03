Opvallende reactie op Ajax-nieuws van Romano: 'Calma peeps, kans is juist niet groot'

Volgens Voetbal International een ‘serieuze kandidaat’ en Fabrizio Romano meldt dat hij op een ‘shortlist’ staat. De naam van Pepijn Lijnders wordt steeds nadrukkelijker gelinkt aan de functie van hoofdtrainerschap bij Ajax, maar volgens Klerry Hunstra - beter bekend als Hamstelaar - is de kans ‘niet groot’ dat de huidige assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool de overstap maakt naar Amsterdam.

Britse media brachten Lijnders vorige maand al in verband met Ajax en schreven zelfs dat hij al gesprekken had gevoerd met de club uit Amsterdam en zich zou ‘voorbereiden’ op een terugkeer naar Nederland. Lijnders was in 2018 een paar maanden werkzaam als hoofdtrainer van NEC, maar keerde in de zomer van dat jaar bij Liverpool terug in de rol van assistent van Klopp. De Duitser maakte eind januari bekend na dit seizoen te vertrekken bij de grootmacht en Lijnders is eveneens bezig aan zijn laatste maanden op Anfield.

Artikel gaat verder onder video

Voetbal International publiceerde woensdagmiddag een lijstje met mogelijke kandidaten voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam en noemt Lijnders een ‘serieuze’ kandidaat. Romano bevestigde een paar uur later dat Lijnders op een ‘shortlist’ staat, maar volgens Klerry Hunstra is hij zeker niet de belangrijkste kandidaat om de functie van hoofdtrainer te gaan vervullen. “Calma peeps”, reageert hij op X met een lachende emoji op het bericht van Romano. In de reacties daarop geeft Klerry Hunstra aan dat de kans ‘juist niet groot’ is dat Lijnders de nieuwe trainer wordt van Ajax.

Wie is Klerry Hunstra?

Klerry Hunstra profileerde zich in de zomer van 2022 met zijn Twitteraccount Gerjan Hamstelaar als Nederlandse transfergoeroe. Na het verstrijken van de transferzomer van 2022 - een zeer chaotische voor Ajax - vertelde hij in gesprek met de NOS meer over zijn ‘werk’. “Voor ik het wist, bouwde ik een heel klantenbestand op met zaakwaarnemers en mensen binnen en rond Ajax. Ik merkte dat ze het af en toe leuk vonden om me info te geven, omdat ik anoniem ben. Na een tijdje besloot ik om dingen die ik wist te gaan publiceren”, zo klonk het.

Calma peeps😂 — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) March 27, 2024 Juist niet groot. — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) March 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit: 'Het gerucht in Amsterdam gaat dat hij de nieuwe trainer wordt, ik denk dat ook!'

Ruud Gullit denkt te weten wie de nieuwe trainer van Ajax wordt. Youri Mulder is het eens met zijn tafelgenoot bij Rondo.