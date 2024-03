Orkun Kökcü krijgt concreet aanbod om Benfica na conflict op huurbasis te verlaten

Orkun Kökcü is door het Turkse Besiktas benaderd om op huurbasis over te komen van Benfica, zo meldt het Turkse medium Fanatik althans. De middenvelder van de Portugezen kwam in opspraak na een kritisch interview in De Telegraaf en Besiktas hoopte gebruik te maken van de onrust bij de Portugese topclub.

Kökcü kwam een paar weken geleden in opspraak, nadat hij in gesprek met journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf hard was voor zijn trainer Roger Schmidt. Kökcü nam geen blad voor de mond: "Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt. Ook niet door de trainer", zei de oud-speler van Feyenoord onder meer. Het zorgde ervoor dat Schmidt de Turkse voetballer in de eerstvolgende wedstrijd buiten de selectie hield. Inmiddels is het uitgepraat tussen Kökcü en zijn oefenmeester.

Besiktas kreeg de ontstane onrust in Lissabon ook mee en zag zijn kans schoon om een poging te wagen. De Turkse club heeft Kökcü benaderd om volgend seizoen op huurbasis de stap te maken naar de Süper Lig, maar dit verzoek heeft de oud-speler van Feyenoord vriendelijk afgewezen.

Dat Besiktas een poging heeft gewaagd is niet gek, want Kökcü heeft vaker uitgesproken fan te zijn van deze club. Daarnaast sprak hij uit dat hij ooit weleens voor Besiktas zou willen spelen, maar dat is nu nog te vroeg. Kökcü zal vermoedelijk voor zijn kans willen gaan bij Benfica of een stap maken naar een beter aangeschreven competitie dan de Turkse Süper Lig.

