Johan Crujff ArenA zorgt voor pijnlijke aftocht voor ploeterende Oranje-international

Het publiek in de Johan Cruijff ArenA heeft vrijdagavond een pijnlijke aftocht bezorgd in zijn achtste wedstrijd in het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord werd na een uur spelen tegen Schotland naar de kant gehaald ten faveure van PSV'er , waarop een licht fluitconcert vanaf de tribunes op Wieffer neerdaalde.

De dit seizoen veel bewierookte Wieffer speelde dan ook een moeizame wedstrijd en leidde vlak voor zijn wissel bijna de gelijkmaker in. Scott McTominay wist een pass van de Tukker gemakkelijk te onderscheppen en zette spits Lawrence Shankland vrij voor Oranje-doelman Mark Flekken, die vervolgens tot zijn geluk zag hoe de bal buiten zijn bereik uiteenspatte op de lat.

Reeds in de eerste helft van de wedstrijd tegen Schotland leek duidelijk dat het niet de avond van Wieffer zou worden. "Wieffer, prima speler voor en bij Feyenoord maar ik zie (nog) niet wat iedereen in hem ziet. Moet de juiste keuze gaan maken want bij een grote club gaat hij denk ik niet veel spelen", schreef oud-prof Willie Overtoom bijvoorbeeld op X.

Wieffer werd afgelopen winter nog uitvoerig gelinkt Atlético Madrid, dat in het tweeluik met Feyenoord in de Champions League overtuigd zou zijn geraakt van de kwaliteiten van de Nederlander. In een vervolgtweet laat Overtoom weten weinig vertrouwen te hebben in een dergelijke overstap, waarbij hij een aantal recente voorbeelden aanhaalt: "Hij heeft niks 'bewezen'", schrijft de oud-middenvelder. "Hij speelt bij Feyenoord. Hoe gaat het nu met de aanvoerder van vorig jaar?", verwijst hij naar Orkun Kökçü. "Hoe ging het met Ziyech, Van de Beek, Depay et cetera. Eredivisiespelers hebben tegenwoordig ontzettend veel moeite om die stap te maken en Wieffer gaat dat ook krijgen", besluit Overtoom zijn tweet.

