Dest onthult bijzondere weddenschap bij PSV: 'Dat ga ik niet doen'

PSV-verdediger was vrijdagavond de gevierde man in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1). De Amerikaan was op prachtige wijze trefzeker en bezorgde de Eindhovenaren daarmee de volle buit. Voor het einde van het seizoen wil hij nog minstens één keer scoren, anders zal hij een vervelend klusje moeten uitvoeren.

Dest was zeker te spreken over de kwaliteit van de goal die hij vrijdagavond maakte. "Heerlijke goal, ik kan niks anders zeggen. Ik ben er trots op", zo klonk het voor de camera van ESPN. De linksback noemde vervolgens een doelstelling die hij voor zichzelf nog heeft voor de rest van het seizoen. "Ik moet er nog één: ik heb een weddenschap met de assistent-trainer, Rob Maas. Dit seizoen moet ik drie goals scoren, anders moet ik zijn auto met de hand wassen. En dat ga ik niet doen. Als ik er drie heb gescoord, moet hij mijn auto voltanken."

De linksback voegt hieraan toe dat dat geen goedkope opdracht is. "Ik heb een grote auto, met Euro 98. Maar dus, nog één goal. Die komt eraan." De Amerikaan staat nu op twee doelpunten voor de Eindhovenaren. In al zijn seizoenen als prof scoorde Dest nog nooit driemaal in de competitie, iets wat mogelijk de reden is voor deze weddenschap. PSV speelt dit seizoen nog negen wedstrijden in de Eredivisie.