Quincy Promes kan gevangenisstraf ontlopen door nieuw misdrijf van voetballer in Rusland

kan uitlevering aan Nederland mogelijk voorkomen door een misdrijf dat heeft plaatsgevonden in Rusland, zo weten verschillende Russische media woensdagochtend te melden. Volgens Mash zou Promes op de Russische opsporingslijst geplaatst kunnen worden wegens belastingontduiking, waardoor hij naast Nederland ook aan Rusland uitgeleverd zou worden.

De 32-jarige voetballer werd onlangs gearresteerd in Dubai en het Nederlandse Openbaar Ministerie doet er alles aan om Promes uitgeleverd te krijgen. De aanvaller van Spartak Moskou is in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens drugssmokkel en het steken van zijn neef op een familiefeest. Mogelijk kan een incident in Rusland roet in het eten gooien voor de Nederlandse autoriteiten, die Promes graag uitgeleverd willen krijgen vanuit Dubai.

Russische media weten namelijk dat Promes zich in Rusland schuldig heeft gemaakt aan belastingontduiking, wat een misdrijf is. Het zou volgens Mash gaan om een bedrag van ongeveer 40.000 euro, wat Promes zou kunnen betalen als hij door de Russische autoriteiten op de opsporingslijst wordt geplaatst en wordt uitgeleverd aan het land.

Rusland kan, net als Nederland nu doet, om uitlevering van Promes vragen. De gevolgen in Rusland zouden voor de voetballer echter een stuk minder groot zijn dan in Nederland. Als Promes naar Nederland wordt uitgeleverd wacht Promes een celstraf van ruim zeven jaar, terwijl hij in Moskou vermoedelijk weer snel kan voetballen nadat hij zijn schulden bij de belastingdienst afbetaald.