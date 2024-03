Woede en onbegrip in Leipzig na CL-uitschakeling in Madrid: 'Hij had het lef niet'

Bij RB Leipzig heerst na de uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid vooral woede en onbegrip over scheidsrechter Davide Massa. De Italiaanse leidsman bestrafte een onsportieve actie van doelpuntenmaker richting slechts met geel, waarover zowel de Hongaar als zijn teamgenoot na afloop van het 1-1 gelijkspel in het Santiago Bernabéu hun frustraties de vrije loop lieten.

Tien minuten na rust, bij een 0-0 stand, duwde Vinícius zijn tegenstander Orbán met twee handen tegen zijn nek nadat hij de Hongaar even daarvoor in een duel naar de grond had gewerkt met een stevige bodycheck. Massa zag het gebeuren, maar besloot de Braziliaan met geel te laten wegkomen. Tien minuten later maakte Vinícius vervolgens de 1-0. Leipzig deed (via Orbán) direct wat terug, maar verder dan 1-1 zou de ploeg van Xavi Simons niet komen. Door de 0-1 thuisnederlaag uit het heenduel zit het Champions League-avontuur er voor de Duitsers dus op.

Reeds tijdens de wedstrijd zette het officiële X-account van RB Leipzig vraagtekens bij de beslissing van Massa om Vinícius te sparen. "Vinícius Júnior grijpt Willi Orbán onsportief met beide handen naar de hals", schreef de club op het sociale medium. "De onpartijdige bestraft dat slechts met geel. Interessant :)", vervolgde RB Leipzig. Orbán sprak na afloop schande van de beslissing. In gesprek met het Oostenrijkse Sky liet de Hongaar optekenen: "Scheidsrechters hebben niet het lef om zulke spelers eraf te sturen. Hij pakt mijn nek met beide handen. Dat is disrespectvol."

Zijn collega Raum sluit zich daarbij aan. "Hij had al niet meer op het veld moeten staan toen hij die kaart kreeg want hij maakte een aantal ovetredingen", meent de Duits international zelfs. "De scheidsrechter praatte een beetje anders tegen ons dan tegen de spelers van Real. Ik weet niet waarom, wij zijn ook aardige en grappige jongens", wordt de linksback geciteerd door de Spaanse krant AS. Raum onthult daarnaast wat de spelers van De Koninklijke na afloop van de wedstrijd zeiden op het veld: "Ze kwamen naar ons toe en zeiden: 'Wauw, we hebben een beetje geluk gehad vandaag', als dit stadion hen uitfluit dan weten wij dat we vandaag heel veel goed hebben gedaan."

