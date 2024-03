Ron Jans doet bij Goedemorgen Eredivisie pijnlijke uitspraak over Ajax-miskoop Sutalo

Ron Jans is onder de indruk geraakt van in de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht (2-0) van vorige week. Kaplan speelde pas zijn eerste competitieduel als basisspeler, maar maakte zowel aan als zonder de bal een goede indruk in de Johan Cruijff ArenA.

Kaplan kreeg bij afwezigheid van Josip Sutalo een basisplaats. Jans had echter liever tegenover Sutalo gestaan, vertelt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. “Die Kaplan had ik ook al gezien in Jong Ajax. Hij is aan de bal heel goed, maar zonder bal ook. Elk duel kleunt hij erin, moet je kijken”, zegt Jans bij het zien van beelden van de wedstrijd.

“"Het is een goede speler, hoor. Ik had liever Sutalo gehad", geeft de oefenmeester van Utrecht toe. Hij vindt het knap dat Kaplan zo snel na zijn entree in de basiself als een toegevoegde waarde is. "Nu zie je weer bij Ajax de tactische discipline en met Henderson en Mannsverk hebben ze de controle op het middenveld.”

“Tegen Aston Villa hebben ze heel weinig weggegeven en wij hebben ook heel weinig richting de goal van Ajax kunnen laten zien, dus het staat wel goed. Je mist wel iets van de brille van Steven Berghuis en Steven Bergwijn”, concludeert Jans. Zondagmiddag treedt Ajax om 14.30 uur aan tegen Fortuna Sittard.

