Ron Jans slaat aanbieding af: 'Dat is een land waar ik principieel niet naartoe ga'

Ron Jans nam een sabbatical na zijn seizoen met FC Twente, maar de 65-jarige trainer zat na twee maanden alweer op de bank bij FC Utrecht. De oefenmeester werd in zijn periode van rust al een paar keer gepolst, maar de eisen voor Jans liggen hoger dan je wellicht op het eerste oog zou verwachten, kijkend naar de clubs die Jans allemaal getraind heeft.

Sprekend over zijn sabbatical vertelt Jans: “Ik heb gehoopt op een halfjaar, en dan daarna weer ergens beginnen. Maar ik heb echt wel in april/mei zo’n vijftien à twintig keer gezegd: ‘Nee, ik ga deze zomer gewoon helemaal niks doen’. Ik wil nog niet stoppen, we wilden niet meer naar het buitenland."

Artikel gaat verder onder video

"Dus als Utrecht dan komt, zo vroeg, dan verwacht je ook niet dat begin september de eerste trainer wordt ontslagen. Ik werd toch enthousiast, en ik heb er ook geen spijt van”, legt de voetbaltrainer uit bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Jans doet ook uit de doeken dat hij enkele keren al in verband werd gebracht met clubs uit het buitenland. “Heel vaak word je gepolst, daar zaten dan een heleboel landen bij. Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Japan, maar daar hadden we geen zin meer in. Dat gaan we niet meer doen. Kleinkinderen veranderen je leven, we gaan gewoon niet meer naar het buitenland.”

“Ik zie jou niet in Saudi-Arabië werken, Ron”, zegt presentator Milan van Dongen. “Dat is dus ook een land waar ik principieel niet heen ga”, reageert Jans op de presentator.