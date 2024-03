Rutger Castricum heeft slechts één woord nodig om Quincy Promes te omschrijven

zorgt voor irritatie bij de tafelgasten van Vandaag Inside. De aanvaller van Spartak Moskou was onlangs in een nachtclub in Dubai, zo bleek uit een video die zijn nieuwe vriendin publiceerde op sociale media.

Volgens Wilfred Genee 'steekt Promes, die in Nederland is veroordeeld tot twee verschillende gevangenisstraffen, iedereen de gek aan’. René van der Gijp spreekt van ‘provoceren’. “Hij laat ons merken dat hij schijt aan heel de wereld heeft.” Rutger Castricum heeft een hard oordeel over de voormalig Oranje-international en beschrijft hem in één woord als een 'patiënt'.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft toch ook een rap geschreven waarin hij zegt waarom hij uit handen van de politie is gebleven en hoe het gegaan is”, zegt Castricum, doelend op Promes’ nummer 100 Stones, dat woensdag verscheen op Spotify. In het nummer rapt Promes dat hij zich weinig van zijn veroordelingen aantrekt: "Voor die sh*t drop ik geen tear want ik leef m'n leven in no fear."

“Hij speelt er een beetje mee”, merkt Castricum op. “Ik vind het een heel nare, nare figuur. Het enige wat die gozer wil is een beetje zuipen en wijven om zich heen hebben.”