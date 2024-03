Sam Kerr wordt beschuldigd van racisme en moet voor de rechter komen

Sam Kerr moet voor de rechter verschijnen vanwege vermeende racistische uitingen richting een politieagent. De dertigjarige topvoetballer van Chelsea zou ruim een jaar geleden, in januari 2023, door het lint zijn gegaan tegen een agent. Zelf bepleit ze haar onschuld.

Kerr raakte in de Londense wijk Twickenham verwikkeld in een ruzie over de prijs van een taxirit. Een politieagent kwam ter plaatse en zou vervolgens door Kerr op racistische wijze zijn bejegend. Het incident deed zich veertien maanden geleden voor, maar is nu pas aan het licht gekomen. De aanvoerder van Australië wordt volgend jaar februari verwacht in de rechtszaal. De zaak zal naar verwachting vier dagen in beslag nemen.

Als onderdeel van de voorbereiding bevestigde Kerr via een videoverbinding met de rechtszaal haar identiteit en zei ze onschuldig te zijn, meldt de Daily Mail. De voetbalbond van Australië laat weten 'op de hoogte' te zijn van de zaak, maar wil er niet inhoudelijk op ingaan. "Onze focus ligt op het ondersteunen van al onze spelers, zowel op als buiten het veld. We blijven de situatie volgen en bieden waar nodig ondersteuning."

Toch komt bondsvoorzitter James Johnson op persoonlijke titel met een iets uitgebreidere reactie. "We werden vanochtend wakker met dit nieuws. Het is een ernstige beschuldiging", zegt hij tegen journalisten in Adelaide. "Het betreft racisme en daar is geen plek voor in onze sport. Tegelijkertijd heeft Sam ook rechten, waaronder juridische rechten, en zal ze het proces moeten doorlopen.” Bondscoach Tony Gustavsson zegt dat hij 'als mens' Kerr steunt. "Ik kan alleen ingaan op mijn ervaringen met haar als persoon en als voetballer. Die zijn louter positief."

Het nieuws over Kerr overschaduwt de voorbereiding van Australië op de Olympische Spelen van komende zomer. Op 31 mei en 3 juni speelt Australië twee uitzwaaiwedstrijden tegen China. Johnson kan nog niet zeggen of de beschuldiging richting Kerr invloed heeft op haar aanvoerderschap. Met Kerr als sterspeler reikte Australië afgelopen zomer tot de halve finale op het afgelopen WK in eigen land. Kerr was in 2023 runner-up in de Ballon d'Or Féminin-verkiezing, achter Aitana Bonmatí. Momenteel is ze vanwege een kruisbandblessure niet inzetbaar voor Chelsea en Australië.