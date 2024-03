Scheidsrechter Jeroen Manschot geeft PSV-speler transferadvies: 'Ik zie hem daar wel spelen'

Scheidsrechter Jeroen Manschot denkt dat PSV-speler goed zou passen bij AZ, zo geeft de arbiter aan in De Derde Helft Podcast. In de uitzending kwam de rol van de Braziliaan bij PSV ter sprake en werd er gesproken over een eventuele vervolg bestemming voor de PSV'er, die niet altijd op een basisplaats kan rekenen.

Woensdagavond begon Mauro Júnior in de basis in de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en PSV (2-0) in het Signal Iduna Park, maar dat is niet de standaard voor de Braziliaan. De 24-jarige multifunctionele voetballer begon de laatste drie wedstrijden (PEC Zwolle, Feyenoord, Borussia Dortmund) in de basisopstelling van Peter Bosz, maar moest het in de periode daarvoor veelal doen met invalbeurten.

In De Derde Helft Podcast wordt besproken dat Mauro Júnior bij veel andere clubs in de Eredivisie altijd basisspeler zou zijn. Scheidsrechter Manschot, te gast in de uitzending, geeft tijdens het bespreken van de rol van Mauro Júnior bij PSV aan dat hij de middenvelder wel ziet voetballen bij AZ: "Ik zie hem wel bij AZ spelen, met Vangelis Pavlidis samen", zegt de arbiter over de PSV'er, die in het verleden in Nederland op huurbasis uitkwam voor Heracles Almelo.