Slot meldt nieuwe tegenslag voor Calvin Stengs: 'Tik op gekregen'

De revaliderende heeft op het trainingsveld van Feyenoord een tegenslag opgelopen in zijn herstel. De zomeraankoop viel met een knieblessure uit in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1 winst), maar is nu in een duel op de training geraakt op zijn enkel, zo meldt trainer Arne Slot vrijdagmiddag.

Op de persconferentie waarin Slot vrijdag vooruitblikt op het thuisduel tegen FC Utrecht van aankomende zondag (14.30 uur), wordt de oefenmeester uiteraard gevraagd hoe het met de blessuregevallen in zijn selectie gesteld is. "Calvin traint eigenlijk al met ons mee, dat is al in de openbare training zichtbaar geworden", doelt Slot op de oefensessie van afgelopen woensdag. "Maar hij viel vandaag uit omdat hij wat last van zijn enkel had, na een tik die hij daarop kreeg. Dat is wat nieuws, dus we zullen moeten kijken hoe dat verder gaat."

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast kwam Slot met updates over het herstel van eerste doelman Justin Bijlow en verdediger Gernot Trauner: "Ik heb volgens mij heel vaak gezegd dat de eindfase van een revalidatie heel moeilijk te voorspellen is. Justin ziet nu nog in die einfdase, die ook nog wel weer doorgaat als hij straks weer bij de groep komt. Hij traint nu nog apart, maar doet wel weer keepershandelingen, dus dat is wel weer een mooie stap", zegt Slot over zijn keeper. "En Gernot is nog niet zover om met de groep mee te trainen", besluit de trainer zijn medische bulletin.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foto van jonge, bebloede supporter bij Heerenveen - Feyenoord: 'Ik neem mijn kinderen niet meer mee'

Op sociale media gaat een foto rond van een jonge supporter van sc Heerenveen, die hevig bloedde rond de wedstrijd tegen Feyenoord.